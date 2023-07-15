https://sputnik-abkhazia.ru/20230715/khazin-o-peredele-mira-budut-zafiksirovany-nekotorye-territorii-so-svoim-gegemonom-1046918448.html

Хазин о переделе мира: будут зафиксированы некоторые территории со своим "гегемоном"

Хазин о переделе мира: будут зафиксированы некоторые территории со своим "гегемоном"

В элитах США рассматривается некий план внешнеполитического соглашения, предполагает известный российский эксперт Михаил Хазин. 15.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-15T10:07+0300

2023-07-15T10:07+0300

2023-07-15T10:07+0300

радио

подкасты

страны

европа

политика

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/07/0d/1046918281_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_3f93b899f1f2f8307013189c1ad049ad.jpg

Хазин о возможном переделе мира Хазин о возможном переделе мира

Bild сообщает, что США и Германия будут блокировать членство Украины в НАТО, ссылаясь на один из высокопоставленных источников. Другой источник из дипломатических кругов Восточной Европы говорит, что Германия и США не только хотят заблокировать заявку Украины, но и "оказывают давление" на других членов НАТО, чтобы те присоединились к их позиции.Тем не менее существует и большой альянс стран, которые выступают в поддержку приема Украины в НАТО. По информации издания, это не только Литва, Латвия, Эстония и Польша, но также Болгария, Румыния, Турция и Франция.Если США и Германии удастся дожать в этом вопросе своих партнеров по блоку, то станет реальной версия известного российского эксперта Михаила Хазина о возможном решении элит США пойти на внешнеполитическое соглашение, где у его участников появляется "свой кусок, на котором он может резвиться"."Будут зафиксированы некоторые территории, где будет свой "гегемон", лидер. Я сильно подозреваю, что часть Восточной Европы, из-за которой идет сыр-бор, это Прибалтика, Польша, Украина, Румыния и Болгария", – отмечает Хазин."Тем, кто говорят, что американцы ничего не отдадут просто так, следует посмотреть правде в глаза: состояние американской экономики очень "не очень". Когда у вас происходит деиндустриализация и когда не хватает ресурсов, то нужно четко разграничить, что вы спасать будете, а что не будете. Попытка же удержать все – приводит лишь к разрушению", – полагает эксперт.

европа

сша

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

подкасты, страны, европа, политика, сша, в мире, аудио