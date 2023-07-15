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Хазин о переделе мира: будут зафиксированы некоторые территории со своим "гегемоном"
Хазин о переделе мира: будут зафиксированы некоторые территории со своим "гегемоном"
В элитах США рассматривается некий план внешнеполитического соглашения, предполагает известный российский эксперт Михаил Хазин. 15.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-15T10:07+0300
2023-07-15T10:07+0300
2023-07-15T10:07+0300
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Хазин о возможном переделе мира
Хазин о возможном переделе мира
Bild сообщает, что США и Германия будут блокировать членство Украины в НАТО, ссылаясь на один из высокопоставленных источников. Другой источник из дипломатических кругов Восточной Европы говорит, что Германия и США не только хотят заблокировать заявку Украины, но и "оказывают давление" на других членов НАТО, чтобы те присоединились к их позиции.Тем не менее существует и большой альянс стран, которые выступают в поддержку приема Украины в НАТО. По информации издания, это не только Литва, Латвия, Эстония и Польша, но также Болгария, Румыния, Турция и Франция.Если США и Германии удастся дожать в этом вопросе своих партнеров по блоку, то станет реальной версия известного российского эксперта Михаила Хазина о возможном решении элит США пойти на внешнеполитическое соглашение, где у его участников появляется "свой кусок, на котором он может резвиться"."Будут зафиксированы некоторые территории, где будет свой "гегемон", лидер. Я сильно подозреваю, что часть Восточной Европы, из-за которой идет сыр-бор, это Прибалтика, Польша, Украина, Румыния и Болгария", – отмечает Хазин."Тем, кто говорят, что американцы ничего не отдадут просто так, следует посмотреть правде в глаза: состояние американской экономики очень "не очень". Когда у вас происходит деиндустриализация и когда не хватает ресурсов, то нужно четко разграничить, что вы спасать будете, а что не будете. Попытка же удержать все – приводит лишь к разрушению", – полагает эксперт.
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подкасты, страны, европа, политика, сша, в мире, аудио
подкасты, страны, европа, политика, сша, в мире, аудио
Хазин о переделе мира: будут зафиксированы некоторые территории со своим "гегемоном"
В элитах США рассматривается некий план внешнеполитического соглашения, предполагает известный российский эксперт Михаил Хазин.
Bild сообщает, что США и Германия будут блокировать членство Украины в НАТО, ссылаясь на один из высокопоставленных источников. Другой источник из дипломатических кругов Восточной Европы говорит, что Германия и США не только хотят заблокировать заявку Украины, но и "оказывают давление" на других членов НАТО, чтобы те присоединились к их позиции.
Тем не менее существует и большой альянс стран, которые выступают в поддержку приема Украины в НАТО. По информации издания, это не только Литва, Латвия, Эстония и Польша, но также Болгария, Румыния, Турция и Франция.
Если США и Германии удастся дожать в этом вопросе своих партнеров по блоку, то станет реальной версия известного российского эксперта Михаила Хазина о возможном решении элит США пойти на внешнеполитическое соглашение, где у его участников появляется "свой кусок, на котором он может резвиться".
"Будут зафиксированы некоторые территории, где будет свой "гегемон", лидер. Я сильно подозреваю, что часть Восточной Европы, из-за которой идет сыр-бор, это Прибалтика, Польша, Украина, Румыния и Болгария", – отмечает Хазин.
"Тем, кто говорят, что американцы ничего не отдадут просто так, следует посмотреть правде в глаза: состояние американской экономики очень "не очень". Когда у вас происходит деиндустриализация и когда не хватает ресурсов, то нужно четко разграничить, что вы спасать будете, а что не будете. Попытка же удержать все – приводит лишь к разрушению", – полагает эксперт.