https://sputnik-abkhazia.ru/20230715/predotvrascheno-pokushenie-na-margaritu-simonyan-1046957201.html

Предотвращено покушение на Маргариту Симоньян

Предотвращено покушение на Маргариту Симоньян

Заказчиками убийства главреда "Россия сегодня" были украинские спецслужбы. 15.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-15T14:01+0300

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СУХУМ, 15 июл - Sputnik. Сотрудники Федеральной службы безопасности, Следственного комитета и МВД России предотвратили покушение на жизнь главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" Маргариты Симоньян. Об этом сообщает пресс-служба ФСБ."ФСБ вместе с МВД и СК задержали группу, которая по заказу украины готовила мое убийство. Следили за мной, знали все мои адреса. Работаем ,братья!", - написана сама Симоньян в своем официальном Telegram-канале. Неонацисты, которые должны были совершить преступление, работали на Службу безопасности Украины. Помимо Симоньян, они должны были убить известную журналистку Ксению Собчак. За каждое убийство они получили бы по полтора миллиона рублей.Преступники вели разведку по адресам проживания и работы Симоньян и Собчак. Их задержали в Москве и Рязанской области. Сотрудники правоохранительных органов изъяли у них автомат Калашникова с патронами, резиновые дубинки, ножи, кастеты и наручники.

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