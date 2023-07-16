https://sputnik-abkhazia.ru/20230716/dopolnitelnoe-vremya-chkotua-o-zanyatiyakh-baletom--1046919273.html
Дополнительное время: Чкотуа о занятиях балетом
Дополнительное время: Чкотуа о занятиях балетом
Ученица Академии русского балета имени А. Я. Вагановой Кристина Чкотуа в программе "Дополнительное время" на радио Sputnik Абхазия. 16.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-16T10:06+0300
2023-07-16T10:06+0300
2023-07-16T10:06+0300
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Дополнительное время: Чкотуа
Дополнительное время: Чкотуа
7 лет назад Кристина Чкотуа поступила в сильнейшую школу балета в мире - Академию русского балета имени А. Я. Вагановой в Санкт-Петербурге. С тех пор она идет к своей цели. О том, что для нее значит балет, как добиться результатов в этом виде искусства и каковы дальнейшие планы юной балерины, слушайте в аудиофайле.
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подкасты, дополнительное время, абхазия, россия, балет, русский балет (театр), искусство, аудио
подкасты, дополнительное время, абхазия, россия, балет, русский балет (театр), искусство, аудио
Дополнительное время: Чкотуа о занятиях балетом
Ученица Академии русского балета имени А. Я. Вагановой Кристина Чкотуа в программе "Дополнительное время" на радио Sputnik Абхазия.
7 лет назад Кристина Чкотуа поступила в сильнейшую школу балета в мире - Академию русского балета имени А. Я. Вагановой в Санкт-Петербурге. С тех пор она идет к своей цели.
О том, что для нее значит балет, как добиться результатов в этом виде искусства и каковы дальнейшие планы юной балерины, слушайте в аудиофайле.