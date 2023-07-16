https://sputnik-abkhazia.ru/20230716/ot-astrologii-i-primet-k-izucheniyu-atmosfery-prognozy-pogody--1046921265.html

От астрологии и примет к изучению атмосферы. Прогнозы погоды.

От астрологии и примет к изучению атмосферы. Прогнозы погоды.

О том, что такое циклоны и антициклоны, и почему знаний одних только астрономов не хватило, чтобы делать прогнозы погоды, рассказала доктор географических... 16.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-16T17:49+0300

2023-07-16T17:49+0300

2023-07-16T17:49+0300

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От астрологии и примет к изучению атмосферы. Прогнозы погоды. Часть 1 От астрологии и примет к изучению атмосферы. Прогнозы погоды. Часть 1

На протяжение всего развития человечества, люди пытались предсказывать погоду. Сначала ее изменения приписывали воле богов, потом связывали с положением небесных тел. Объяснять и предсказывать изменения погоды пытались Аристотель и Птолемей, Кеплер и Галилей — почему это оказалось настолько сложной задачей?Слушайте подкасты РИА Новости.

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