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От астрологии и примет к изучению атмосферы. Прогнозы погоды.
От астрологии и примет к изучению атмосферы. Прогнозы погоды.
О том, что такое циклоны и антициклоны, и почему знаний одних только астрономов не хватило, чтобы делать прогнозы погоды, рассказала доктор географических... 16.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-16T17:49+0300
2023-07-16T17:49+0300
2023-07-16T17:49+0300
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От астрологии и примет к изучению атмосферы. Прогнозы погоды. Часть 1
От астрологии и примет к изучению атмосферы. Прогнозы погоды. Часть 1
На протяжение всего развития человечества, люди пытались предсказывать погоду. Сначала ее изменения приписывали воле богов, потом связывали с положением небесных тел. Объяснять и предсказывать изменения погоды пытались Аристотель и Птолемей, Кеплер и Галилей — почему это оказалось настолько сложной задачей?Слушайте подкасты РИА Новости.
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От астрологии и примет к изучению атмосферы. Прогнозы погоды.
О том, что такое циклоны и антициклоны, и почему знаний одних только астрономов не хватило, чтобы делать прогнозы погоды, рассказала доктор географических наук, профессор кафедры метеорологии и климатологии МГУ Дарья Гущина.
На протяжение всего развития человечества, люди пытались предсказывать погоду. Сначала ее изменения приписывали воле богов, потом связывали с положением небесных тел. Объяснять и предсказывать изменения погоды пытались Аристотель и Птолемей, Кеплер и Галилей — почему это оказалось настолько сложной задачей?