https://sputnik-abkhazia.ru/20230716/putin-u-rossii-est-pravo-zerkalno-otvetit-kievu-na-primenenie-kassetnykh-boepripasov-1046967073.html

Путин: у России есть право зеркально ответить Киеву на применение кассетных боеприпасов

Путин: у России есть право зеркально ответить Киеву на применение кассетных боеприпасов

Путин напомнил, что Вашингтон решился на поставку Киеву кассетных боеприпасов несмотря на то, что ранее сами американские чиновники называли их использование... 16.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-16T11:32+0300

2023-07-16T11:32+0300

2023-07-16T11:32+0300

военная спецоперация рф в донбассе

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СУХУМ, 16 июл - Sputnik. Россия может зеркально ответить Киеву в случае применения кассетных боеприпасов на поле боя, заявил президент страны Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину. "До сих пор мы этого не делали, не применяли, и у нас не было такой необходимости, несмотря на известную нехватку в определенный период времени и у нас тоже боеприпасов, но мы этого не делали. Но, конечно, если они будут применяться против нас — мы оставляем за собой право на зеркальные действия", — сказал глава государства, добавив, что у России есть достаточный запас таких снарядов.Российский лидер подчеркнул, что Соединенные Штаты решились поставлять ВСУ кассетные боеприпасы, так как сами начинают испытывать дефицит - за сутки украинская армия может потратить треть того, что американские военные заводы производят в месяц."Украинская армия тратит за сутки боевых действий до пяти-шести тысяч, скажем, снарядов 155-миллиметрового калибра, а США производят 15 тысяч в месяц. У них не хватает, и в Европе уже не хватает. Но не нашли ничего лучшего, как предложить использование кассетных боеприпасов", — сказал президент.Ранее американский президент Джо Байден заявил о том, что США будут поставлять Киеву кассетные боеприпасы, а позже Пентагон заявил, что такое оружие Украина получала и из других стран. По мнению Москвы такие поставки подвергают опасности жизни мирных жителей и нацелены на затягивание кризиса.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230713/sammit-nato-v-vilnyuse-vopros-prinyatiya-ukrainy-ne-stoit-1046911265.html

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