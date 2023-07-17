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Асмат Джинджолия рассказала, как лечебная физкультура стала ее профессией
Асмат Джинджолия рассказала, как лечебная физкультура стала ее профессией
Специалист по лечебной физкультуре Асмат Джинджолия в программе "Мое дело" на радио Sputnik Абхазия. 17.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-17T11:07+0300
2023-07-17T11:07+0300
2023-07-17T11:08+0300
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Асмат Джинджолия рассказала, как ЛФК стала смыслом ее жизни
Асмат Джинджолия рассказала, как ЛФК стала смыслом ее жизни
Спустя 16 лет занятий ЛФК, амсат осознала, что надо расти над собой и над тем, чем она занималась. Поэтому она решила создать свой центр лечебной физкультуры. "Мне уже хотелось расширить горизонты, заниматься большим, чем в детской поликлинике или физдиспансере. Хотелось выезжать на учебу. Были идеи, задумки в своем понимании", – рассказала Джинджолия. Подробности слушайте в аудиофайле.
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подкасты, мое дело, здоровье, профессии, физкультура, аудио
подкасты, мое дело, здоровье, профессии, физкультура, аудио
Асмат Джинджолия рассказала, как лечебная физкультура стала ее профессией
11:07 17.07.2023 (обновлено: 11:08 17.07.2023)
Специалист по лечебной физкультуре Асмат Джинджолия в программе "Мое дело" на радио Sputnik Абхазия.
Спустя 16 лет занятий ЛФК, амсат осознала, что надо расти над собой и над тем, чем она занималась. Поэтому она решила создать свой центр лечебной физкультуры.
"Мне уже хотелось расширить горизонты, заниматься большим, чем в детской поликлинике или физдиспансере. Хотелось выезжать на учебу. Были идеи, задумки в своем понимании", – рассказала Джинджолия.
Подробности слушайте в аудиофайле
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