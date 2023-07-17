https://sputnik-abkhazia.ru/20230717/asmat-dzhindzholiya-rasskazala-kak-lechebnaya-fizkultura-stala-ee-professiey-1046920960.html

Асмат Джинджолия рассказала, как лечебная физкультура стала ее профессией

Асмат Джинджолия рассказала, как лечебная физкультура стала ее профессией

Специалист по лечебной физкультуре Асмат Джинджолия в программе "Мое дело" на радио Sputnik Абхазия. 17.07.2023, Sputnik Абхазия

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Асмат Джинджолия рассказала, как ЛФК стала смыслом ее жизни Асмат Джинджолия рассказала, как ЛФК стала смыслом ее жизни

Спустя 16 лет занятий ЛФК, амсат осознала, что надо расти над собой и над тем, чем она занималась. Поэтому она решила создать свой центр лечебной физкультуры. "Мне уже хотелось расширить горизонты, заниматься большим, чем в детской поликлинике или физдиспансере. Хотелось выезжать на учебу. Были идеи, задумки в своем понимании", – рассказала Джинджолия. Подробности слушайте в аудиофайле.

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