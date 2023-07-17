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Человек погиб в автокатастрофе в Гагрском районе

Человек погиб в автокатастрофе в Гагрском районе

При столкновении "Лады" и "КАМАЗа" один человек погиб, трое пострадали. 17.07.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 17 июл – Sputnik. Человек погиб в аварии в районе села Псахара в Гагрском районе, сообщает МЧС Абхазии. Сообщение о том, что на трассе столкнулись "Лада" и "КАМАЗ" поступило на пульт дежурного МЧС в 09:45 в понедельник, 17 июля.Троих человек, также пострадавших в ДТП, спасатели деблокировали из автомобилей и доставили в Гагрскую районную больницу.

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