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Человек погиб в автокатастрофе в Гагрском районе
Человек погиб в автокатастрофе в Гагрском районе
При столкновении "Лады" и "КАМАЗа" один человек погиб, трое пострадали. 17.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-17T11:05+0300
2023-07-17T11:05+0300
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СУХУМ, 17 июл – Sputnik. Человек погиб в аварии в районе села Псахара в Гагрском районе, сообщает МЧС Абхазии. Сообщение о том, что на трассе столкнулись "Лада" и "КАМАЗ" поступило на пульт дежурного МЧС в 09:45 в понедельник, 17 июля.Троих человек, также пострадавших в ДТП, спасатели деблокировали из автомобилей и доставили в Гагрскую районную больницу.
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абхазия, гагрский район, новости, мчс абхазии
абхазия, гагрский район, новости, мчс абхазии
Человек погиб в автокатастрофе в Гагрском районе
11:05 17.07.2023 (обновлено: 11:19 17.07.2023)
При столкновении "Лады" и "КАМАЗа" один человек погиб, трое пострадали.
СУХУМ, 17 июл – Sputnik.
Человек погиб в аварии в районе села Псахара в Гагрском районе, сообщает
МЧС Абхазии.
Сообщение о том, что на трассе столкнулись "Лада" и "КАМАЗ" поступило на пульт дежурного МЧС в 09:45 в понедельник, 17 июля.
Троих человек, также пострадавших в ДТП, спасатели деблокировали из автомобилей и доставили в Гагрскую районную больницу.