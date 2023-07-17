https://sputnik-abkhazia.ru/20230717/dvoe-chelovek-pogibli-v-chp-na-krymskom-mostu-1046973794.html

Двое человек погибли в ЧП на Крымском мосту

Двое человек погибли в ЧП на Крымском мосту

В результате ЧП пострадало железнодорожное полотно, информация о повреждении опор не подтверждается. 17.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-17T08:45+0300

2023-07-17T08:45+0300

2023-07-17T08:45+0300

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СУХУМ, 17 июл - Sputnik. Двое человек погибли в результате ЧП на Крымском мосту, сообщает Минздрав Краснодарского края. Минтранс России уточняет, что дорожное полотно моста повреждено со стороны Крыма. Информация о повреждении опор не подтверждается, обследование моста продолжается. Движение поездов уже возобновлено, а жителей и гостей Крыма, которые едут на собственных автомобилях, просят пользоваться альтернативным маршрутом через новые российские регионы. Для проведения следственных действий на место происшествия выехала специально созданная группа по расследованию особо важных дел.

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