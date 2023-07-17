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Гуманитарное сотрудничество с "Сириусом" обсудили в Медиацентре МИД Абхазии

Гуманитарное сотрудничество с "Сириусом" обсудили в Медиацентре МИД Абхазии

Инал Ардзинба и Ханс-Йоахим Фрай обсудили вопросы реализации совместных гуманитарных проектов, в том числе проведение в "Сириусе" мероприятий, связанных с... 17.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-17T16:36+0300

2023-07-17T16:36+0300

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СУХУМ, 17 июл – Sputnik. Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба встретился с немецким и российским музыкальным менеджером, художественным руководителем культурного центра "Сириус" Хансом-Йоахимом Фраем. Об этом сообщает Медиацентр МИД. "В Республике Абхазия придают особое значение развитию гуманитарного сотрудничества с нашими партнерами, прежде всего, с Российской Федерацией. Мы предварительно обсуждали и подчеркнули важность проведения мероприятий, связанных с Абхазией в "Сириусе", – сказал Инал Ардзинба.Ханс-Йоахим Фрай в свою очередь подчеркнул, что у республики есть большой потенциал, который можно развивать. "Я очень рад сотрудничать с вашей страной, создавать и строить культурные мосты, что в конечном итоге приведет к культурному, экономическому и гуманитарному развитию Абхазии", – заявил он.

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