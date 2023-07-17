https://sputnik-abkhazia.ru/20230717/gumanitarnoe-sotrudnichestvo-mezhdu-abkhaziey-i-siriusom-obsudili-v-mediatsentre-mid-1046982842.html
Гуманитарное сотрудничество с "Сириусом" обсудили в Медиацентре МИД Абхазии
Гуманитарное сотрудничество с "Сириусом" обсудили в Медиацентре МИД Абхазии
Инал Ардзинба и Ханс-Йоахим Фрай обсудили вопросы реализации совместных гуманитарных проектов, в том числе проведение в "Сириусе" мероприятий, связанных с... 17.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-17T16:36+0300
2023-07-17T16:36+0300
2023-07-17T17:01+0300
в абхазии
абхазия
новости
россия
мид абхазии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/07/11/1046982649_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8d7c851e23627a7a1900b32fc64a4bb9.jpg
СУХУМ, 17 июл – Sputnik. Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба встретился с немецким и российским музыкальным менеджером, художественным руководителем культурного центра "Сириус" Хансом-Йоахимом Фраем. Об этом сообщает Медиацентр МИД. "В Республике Абхазия придают особое значение развитию гуманитарного сотрудничества с нашими партнерами, прежде всего, с Российской Федерацией. Мы предварительно обсуждали и подчеркнули важность проведения мероприятий, связанных с Абхазией в "Сириусе", – сказал Инал Ардзинба.Ханс-Йоахим Фрай в свою очередь подчеркнул, что у республики есть большой потенциал, который можно развивать. "Я очень рад сотрудничать с вашей страной, создавать и строить культурные мосты, что в конечном итоге приведет к культурному, экономическому и гуманитарному развитию Абхазии", – заявил он.
абхазия
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/07/11/1046982649_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_62866980073ba42338f5930d0bcee254.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, новости, россия, мид абхазии
абхазия, новости, россия, мид абхазии
Гуманитарное сотрудничество с "Сириусом" обсудили в Медиацентре МИД Абхазии
16:36 17.07.2023 (обновлено: 17:01 17.07.2023)
Инал Ардзинба и Ханс-Йоахим Фрай обсудили вопросы реализации совместных гуманитарных проектов, в том числе проведение в "Сириусе" мероприятий, связанных с Абхазией.
СУХУМ, 17 июл – Sputnik.
Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба встретился с немецким и российским музыкальным менеджером, художественным руководителем культурного центра "Сириус" Хансом-Йоахимом Фраем. Об этом сообщает
Медиацентр МИД.
"В Республике Абхазия придают особое значение развитию гуманитарного сотрудничества с нашими партнерами, прежде всего, с Российской Федерацией. Мы предварительно обсуждали и подчеркнули важность проведения мероприятий, связанных с Абхазией в "Сириусе", – сказал Инал Ардзинба.
Ханс-Йоахим Фрай в свою очередь подчеркнул, что у республики есть большой потенциал, который можно развивать.
"Я очень рад сотрудничать с вашей страной, создавать и строить культурные мосты, что в конечном итоге приведет к культурному, экономическому и гуманитарному развитию Абхазии", – заявил он.