https://sputnik-abkhazia.ru/20230717/nak-nazval-ataku-na-krymskiy-most-teraktom-1046974720.html

НАК назвал атаку на Крымский мост терактом

НАК назвал атаку на Крымский мост терактом

Во время атаки на Крымский мост погибли мужчина и женщина, их несовершеннолетняя дочь получила травмы и была доставлена в больницу. 17.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-17T10:04+0300

2023-07-17T10:04+0300

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россия

новости

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СУХУМ, 17 июл – Sputnik. Национальный антитеррористический комитет назвал атаку на Крымский мост терактом. Сообщается, что Киев атаковал мост двумя беспилотными надводными аппаратами в 3:05 понедельника, 17 июля.Следственный комитет России возбудил по факту повреждения Крымского моста уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 205 Уголовного кодекса ("Террористический акт"). Следствием устанавливаются лица из числа сотрудников украинских спецслужб и вооруженных формирований, причастные к организации и исполнению этого преступления.

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