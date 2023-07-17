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НАК назвал атаку на Крымский мост терактом
НАК назвал атаку на Крымский мост терактом
Во время атаки на Крымский мост погибли мужчина и женщина, их несовершеннолетняя дочь получила травмы и была доставлена в больницу. 17.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-17T10:04+0300
2023-07-17T10:04+0300
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СУХУМ, 17 июл – Sputnik. Национальный антитеррористический комитет назвал атаку на Крымский мост терактом. Сообщается, что Киев атаковал мост двумя беспилотными надводными аппаратами в 3:05 понедельника, 17 июля.Следственный комитет России возбудил по факту повреждения Крымского моста уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 205 Уголовного кодекса ("Террористический акт"). Следствием устанавливаются лица из числа сотрудников украинских спецслужб и вооруженных формирований, причастные к организации и исполнению этого преступления.
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НАК назвал атаку на Крымский мост терактом
10:04 17.07.2023 (обновлено: 10:26 17.07.2023)
Во время атаки на Крымский мост погибли мужчина и женщина, их несовершеннолетняя дочь получила травмы и была доставлена в больницу.
СУХУМ, 17 июл – Sputnik. Национальный антитеррористический комитет назвал атаку на Крымский мост терактом.
Сообщается, что Киев атаковал мост двумя беспилотными надводными аппаратами в 3:05 понедельника, 17 июля.
Следственный комитет России возбудил по факту повреждения Крымского моста уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 205 Уголовного кодекса ("Террористический акт"). Следствием устанавливаются лица из числа сотрудников украинских спецслужб и вооруженных формирований, причастные к организации и исполнению этого преступления.