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https://sputnik-abkhazia.ru/20230717/putin-zayavil-chto-rossiya-otvetit-na-terakt-na-krymskom-mostu-1046985899.html
Путин заявил, что Россия ответит на атаку на Крымский мост
Путин заявил, что Россия ответит на атаку на Крымский мост
В теракте на Крымском мосту, который произошел в ночь с 16 на 17 июля, погибли двое человек, их несовершеннолетняя дочь получила травмы. 17.07.2023, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 17 июл - Sputnik. Президент России Владимир Путин заявил, что страна ответит на атаку ВСУ на Крымский мост. Владимир Путин заявил, что Россия ответит на атаку на Крымский мост. Кроме того, ФСБ и Следственному комитету поручено детально разобраться в произошедшем и установить все обстоятельства происшествия. "С учетом того, что уже второй теракт на Крымском мосту происходит, я жду конкретных предложений по повышению безопасности этого стратегически важного транспортного объекта", - подчеркнул он. Глава государства назвал атаку бессмысленной с военной точки зрения и жестокой, и поручил оказать девочке, чьи родители погибли во время атаки, всю необходимую помощь.
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россия, владимир путин, крым, новости
россия, владимир путин, крым, новости

Путин заявил, что Россия ответит на атаку на Крымский мост

20:10 17.07.2023 (обновлено: 20:37 17.07.2023)
© Sputnik / Валерий Шарифулин / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел совещание с участием руководителей силовых ведомств
Президент РФ В. Путин провел совещание с участием руководителей силовых ведомств - Sputnik Абхазия, 1920, 17.07.2023
© Sputnik / Валерий Шарифулин / POOL
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В теракте на Крымском мосту, который произошел в ночь с 16 на 17 июля, погибли двое человек, их несовершеннолетняя дочь получила травмы.
СУХУМ, 17 июл - Sputnik. Президент России Владимир Путин заявил, что страна ответит на атаку ВСУ на Крымский мост. Владимир Путин заявил, что Россия ответит на атаку на Крымский мост.
"Ответ, конечно, будет. Минобороны РФ готовит предложения по ответу на теракт киевского режима", – сказал президент.
Кроме того, ФСБ и Следственному комитету поручено детально разобраться в произошедшем и установить все обстоятельства происшествия.
"С учетом того, что уже второй теракт на Крымском мосту происходит, я жду конкретных предложений по повышению безопасности этого стратегически важного транспортного объекта", - подчеркнул он.
Глава государства назвал атаку бессмысленной с военной точки зрения и жестокой, и поручил оказать девочке, чьи родители погибли во время атаки, всю необходимую помощь.
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