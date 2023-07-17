https://sputnik-abkhazia.ru/20230717/putin-zayavil-chto-rossiya-otvetit-na-terakt-na-krymskom-mostu-1046985899.html

Путин заявил, что Россия ответит на атаку на Крымский мост

Путин заявил, что Россия ответит на атаку на Крымский мост

В теракте на Крымском мосту, который произошел в ночь с 16 на 17 июля, погибли двое человек, их несовершеннолетняя дочь получила травмы. 17.07.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 17 июл - Sputnik. Президент России Владимир Путин заявил, что страна ответит на атаку ВСУ на Крымский мост. Владимир Путин заявил, что Россия ответит на атаку на Крымский мост. Кроме того, ФСБ и Следственному комитету поручено детально разобраться в произошедшем и установить все обстоятельства происшествия. "С учетом того, что уже второй теракт на Крымском мосту происходит, я жду конкретных предложений по повышению безопасности этого стратегически важного транспортного объекта", - подчеркнул он. Глава государства назвал атаку бессмысленной с военной точки зрения и жестокой, и поручил оказать девочке, чьи родители погибли во время атаки, всю необходимую помощь.

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россия, владимир путин, крым, новости