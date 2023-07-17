https://sputnik-abkhazia.ru/20230717/putin-zayavil-chto-rossiya-otvetit-na-terakt-na-krymskom-mostu-1046985899.html
Путин заявил, что Россия ответит на атаку на Крымский мост
Путин заявил, что Россия ответит на атаку на Крымский мост
В теракте на Крымском мосту, который произошел в ночь с 16 на 17 июля, погибли двое человек, их несовершеннолетняя дочь получила травмы. 17.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-17T20:10+0300
2023-07-17T20:10+0300
2023-07-17T20:37+0300
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новости
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СУХУМ, 17 июл - Sputnik. Президент России Владимир Путин заявил, что страна ответит на атаку ВСУ на Крымский мост. Владимир Путин заявил, что Россия ответит на атаку на Крымский мост. Кроме того, ФСБ и Следственному комитету поручено детально разобраться в произошедшем и установить все обстоятельства происшествия. "С учетом того, что уже второй теракт на Крымском мосту происходит, я жду конкретных предложений по повышению безопасности этого стратегически важного транспортного объекта", - подчеркнул он. Глава государства назвал атаку бессмысленной с военной точки зрения и жестокой, и поручил оказать девочке, чьи родители погибли во время атаки, всю необходимую помощь.
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MIA „Rosiya Segodnya“
россия, владимир путин, крым, новости
россия, владимир путин, крым, новости
Путин заявил, что Россия ответит на атаку на Крымский мост
20:10 17.07.2023 (обновлено: 20:37 17.07.2023)
В теракте на Крымском мосту, который произошел в ночь с 16 на 17 июля, погибли двое человек, их несовершеннолетняя дочь получила травмы.
СУХУМ, 17 июл - Sputnik. Президент России Владимир Путин заявил, что страна ответит на атаку ВСУ на Крымский мост. Владимир Путин заявил, что Россия ответит на атаку на Крымский мост.
"Ответ, конечно, будет. Минобороны РФ готовит предложения по ответу на теракт киевского режима", – сказал президент.
Кроме того, ФСБ и Следственному комитету поручено детально разобраться в произошедшем и установить все обстоятельства происшествия.
"С учетом того, что уже второй теракт на Крымском мосту происходит, я жду конкретных предложений по повышению безопасности этого стратегически важного транспортного объекта", - подчеркнул он.
Глава государства назвал атаку бессмысленной с военной точки зрения и жестокой, и поручил оказать девочке, чьи родители погибли во время атаки, всю необходимую помощь.