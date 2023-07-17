https://sputnik-abkhazia.ru/20230717/takie-obstoyatelstva-basov-i-razvitii-russkogo-yazyka-v-galskom-rayone-1046983322.html

Такие обстоятельства: Басов о развитии русского языка в Галском районе

Такие обстоятельства: Басов о развитии русского языка в Галском районе

Руководитель Центра открытого образования Игорь Басов рассказал о развитии русского языка в Галском районе. 17.07.2023, Sputnik Абхазия

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Такие обстоятельства: Басов о работе Центра русского языка в Гале Такие обстоятельства: Басов о работе Центра русского языка в Гале

В Гале заработал Центр открытого образования. По заданию Минпросвещения России реализацией проекта по поддержке и развитию Центра на русском языке и обучению русскому языку занимается Армавирский государственный педагогический университет. Какие возможности есть у жителей района для изучения русского языка, в эфире радио Sputnik рассказал кандидат исторических наук, руководитель центра Игорь Басов. Подробности слушайте в аудиофайле.

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