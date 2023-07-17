https://sputnik-abkhazia.ru/20230717/takie-obstoyatelstva-basov-i-razvitii-russkogo-yazyka-v-galskom-rayone-1046983322.html
Такие обстоятельства: Басов о развитии русского языка в Галском районе
Такие обстоятельства: Басов о развитии русского языка в Галском районе
Руководитель Центра открытого образования Игорь Басов рассказал о развитии русского языка в Галском районе. 17.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-17T16:58+0300
2023-07-17T16:58+0300
2023-07-17T17:13+0300
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Такие обстоятельства: Басов о работе Центра русского языка в Гале
Такие обстоятельства: Басов о работе Центра русского языка в Гале
В Гале заработал Центр открытого образования. По заданию Минпросвещения России реализацией проекта по поддержке и развитию Центра на русском языке и обучению русскому языку занимается Армавирский государственный педагогический университет. Какие возможности есть у жителей района для изучения русского языка, в эфире радио Sputnik рассказал кандидат исторических наук, руководитель центра Игорь Басов. Подробности слушайте в аудиофайле.
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подкасты, такие обстоятельства, гал, русский язык, аудио
подкасты, такие обстоятельства, гал, русский язык, аудио
Такие обстоятельства: Басов о развитии русского языка в Галском районе
16:58 17.07.2023 (обновлено: 17:13 17.07.2023)
Руководитель Центра открытого образования Игорь Басов рассказал о развитии русского языка в Галском районе.
В Гале заработал Центр открытого образования. По заданию Минпросвещения России реализацией проекта по поддержке и развитию Центра на русском языке и обучению русскому языку занимается Армавирский государственный педагогический университет. Какие возможности есть у жителей района для изучения русского языка, в эфире радио Sputnik рассказал кандидат исторических наук, руководитель центра Игорь Басов.
Подробности слушайте в аудиофайле
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