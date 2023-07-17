https://sputnik-abkhazia.ru/20230717/vozobnovlena-rabota-paromnoy-perepravy-cherez-kerchenskiy-proliv-1046975080.html

Возобновлена работа паромной переправы через Керченский пролив

Возобновлена работа паромной переправы через Керченский пролив

Для перевозок через пролив задействовано пять паромов и два больших десантных корабля. 17.07.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 17 июл – Sputnik. Возобновлена работа паромной переправы через Керченский пролив, сообщает Федеральное агентство морского и речного транспорта.Оперштаб Краснодарского края сообщает, что первые пассажиры отправились из порта Кавказ в Керчь. Пока переправой могут воспользоваться только те граждане, которые ехали на рейсовых автобусах, без личного транспорта. Ранее было восстановлено движение поездов. Состав "Симферополь-Москва" уже отправился в сторону Краснодарского края, но некоторые поезда задерживаются. Автомобилистам предлагают воспользоваться альтернативными маршрутами, работают три пункта пропуска через Армянск, Джанкой и Перекоп. Маршрут проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск и Мелитополь.

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