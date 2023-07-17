https://sputnik-abkhazia.ru/20230717/vozobnovlena-rabota-paromnoy-perepravy-cherez-kerchenskiy-proliv-1046975080.html
Возобновлена работа паромной переправы через Керченский пролив
Возобновлена работа паромной переправы через Керченский пролив
Для перевозок через пролив задействовано пять паромов и два больших десантных корабля. 17.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-17T10:25+0300
2023-07-17T10:25+0300
2023-07-17T10:38+0300
новости
крым
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0a/0e/1042052408_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_dba2390c7d318c8d0b7a406877b68fac.jpg
СУХУМ, 17 июл – Sputnik. Возобновлена работа паромной переправы через Керченский пролив, сообщает Федеральное агентство морского и речного транспорта.Оперштаб Краснодарского края сообщает, что первые пассажиры отправились из порта Кавказ в Керчь. Пока переправой могут воспользоваться только те граждане, которые ехали на рейсовых автобусах, без личного транспорта. Ранее было восстановлено движение поездов. Состав "Симферополь-Москва" уже отправился в сторону Краснодарского края, но некоторые поезда задерживаются. Автомобилистам предлагают воспользоваться альтернативными маршрутами, работают три пункта пропуска через Армянск, Джанкой и Перекоп. Маршрут проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск и Мелитополь.
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0a/0e/1042052408_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_93702fc8c3d2db5e9be531c1ca2348e7.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, крым, россия
Возобновлена работа паромной переправы через Керченский пролив
10:25 17.07.2023 (обновлено: 10:38 17.07.2023)
Для перевозок через пролив задействовано пять паромов и два больших десантных корабля.
СУХУМ, 17 июл – Sputnik.
Возобновлена работа паромной переправы через Керченский пролив, сообщает
Федеральное агентство морского и речного транспорта.
"Работа Керченской паромной переправы возобновлена с 10:00 мск. Гидрометеорологические условия благоприятны для судоходства", –говорится в сообщении.
Оперштаб Краснодарского края сообщает, что первые пассажиры отправились из порта Кавказ в Керчь. Пока переправой могут воспользоваться только те граждане, которые ехали на рейсовых автобусах, без личного транспорта.
Ранее было восстановлено движение поездов. Состав "Симферополь-Москва" уже отправился в сторону Краснодарского края, но некоторые поезда задерживаются.
Автомобилистам предлагают воспользоваться альтернативными маршрутами, работают три пункта пропуска через Армянск, Джанкой и Перекоп. Маршрут проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск и Мелитополь.