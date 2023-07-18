https://sputnik-abkhazia.ru/20230718/aslan-bzhaniya-vstretilsya-s-khudrukom-kulturnogo-tsentra-sirius-1047002121.html

Аслан Бжания встретился с худруком культурного центра "Сириус"

Аслан Бжания встретился с худруком культурного центра "Сириус"

Ранее Фрай встретился с министром иностранных дел республики Иналом Ардзинба. 18.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-18T18:35+0300

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аслан бжания

новости

россия

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СУХУМ, 18 июл - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания встретился с российским и немецким музыкальным менеджером, художественным руководителем культурного центра "Сириус" Хансом-Йоахимом Фраем. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Бжания выразил надежду на то, что встреча с Фраем послужит импульсом для плодотворного сотрудничества в сфере между Абхазией и "Сириусом". Фрай, в свою очередь, подтвердил намерение укреплять культурные связи.В том числе, в ходе встречи стороны обсудили возможность организации на площадке "Сириуса" фестиваля Абхазии, в котором будут задействованы артисты абхазской эстрады, хореографические ансамбли и театральные труппы.

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