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Чемпионат Абхазии по пауэрлифтингу прошел в Сухуме
Чемпионат Абхазии по пауэрлифтингу прошел в Сухуме
В турнире принимали участие 30 спортсменов, которые соревновались в жиме лежа и народном жиме лежа. 18.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-18T19:00+0300
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СУХУМ, 18 июл - Sputnik. В Сухуме прошел чемпионат Абхазии по пауэрлифтингу, сообщает Государственный комитет по делам молодежи и спорту.В нем принимали участие как мужчины, так и представительницы прекрасного пола. Участники делились по шести возрастным и 11 весовым категориям.По итогам турнира "золото" досталось Шазине Бганба, Айгюль Кар, Наталье Костаревой, Сардару Эльмуродову, Сергею Ухову, Константину Ермилову, Темыру Джинджолия, Сергею Максимову, Астамуру Дзкуя, Арсену Мирзоеву, Петру Стороженко, Николаю Стороженко, Марии Князевой, Рамзану Деляниди, Степану Знайко, Давиду Шанава, Никите Кондратьеву, Максиму Глащенцову и Никите Сергеманову.Серебряными призерами стали Виталий Андронов, Андрей Давыденко, Аляс Адлейба, Евгений Тапкин, Сергей Ухов, Евгений Тапкин и Никита Сергеманов.Третьи места заняли Альпер Бабал, Валим Малегин и Рифат Кантемиров.
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Чемпионат Абхазии по пауэрлифтингу прошел в Сухуме

19:00 18.07.2023
© Foto / Госкомитет РА по делам молодежи и спортуЧемпионат Абхазии по пауэрлифтингу
Чемпионат Абхазии по пауэрлифтингу - Sputnik Абхазия, 1920, 18.07.2023
© Foto / Госкомитет РА по делам молодежи и спорту
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В турнире принимали участие 30 спортсменов, которые соревновались в жиме лежа и народном жиме лежа.
СУХУМ, 18 июл - Sputnik. В Сухуме прошел чемпионат Абхазии по пауэрлифтингу, сообщает Государственный комитет по делам молодежи и спорту.
В нем принимали участие как мужчины, так и представительницы прекрасного пола. Участники делились по шести возрастным и 11 весовым категориям.
По итогам турнира "золото" досталось Шазине Бганба, Айгюль Кар, Наталье Костаревой, Сардару Эльмуродову, Сергею Ухову, Константину Ермилову, Темыру Джинджолия, Сергею Максимову, Астамуру Дзкуя, Арсену Мирзоеву, Петру Стороженко, Николаю Стороженко, Марии Князевой, Рамзану Деляниди, Степану Знайко, Давиду Шанава, Никите Кондратьеву, Максиму Глащенцову и Никите Сергеманову.
Серебряными призерами стали Виталий Андронов, Андрей Давыденко, Аляс Адлейба, Евгений Тапкин, Сергей Ухов, Евгений Тапкин и Никита Сергеманов.

Третьи места заняли Альпер Бабал, Валим Малегин и Рифат Кантемиров.
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