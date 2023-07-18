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Григорян рассказал, когда в Абхазии поспеют арбузы
Григорян рассказал, когда в Абхазии поспеют арбузы
Начальник отдела сельского хозяйства Гулрыпшского района Рафик Григорян в интервью радио Sputnik рассказал об ожиданиях от сезона бахчевых культур в Абхазии. 18.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-18T16:08+0300
2023-07-18T16:08+0300
2023-07-18T16:15+0300
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Григорян об урожае арбузов в Абхазии
Григорян об урожае арбузов в Абхазии
Как сообщил Григорян, в Гулрыпшском районе в этом году на 20 гектарах посажены бахчевые культуры – в основном арбузы. Ожидаемый урожай – более 200 тонн. Однако из-за погодных условий арбузы пока не созрели. Массовый сбор урожая в хозяйствах республики начнется в начале августа. Подробнее об урожае бахчевых и особенностях ведения этого бизнеса слушайте в аудиофайле.
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подкасты, абхазия, сельское хозяйство, арбузы, аудио
подкасты, абхазия, сельское хозяйство, арбузы, аудио
Григорян рассказал, когда в Абхазии поспеют арбузы
16:08 18.07.2023 (обновлено: 16:15 18.07.2023)
Начальник отдела сельского хозяйства Гулрыпшского района Рафик Григорян в интервью радио Sputnik рассказал об ожиданиях от сезона бахчевых культур в Абхазии.
Как сообщил Григорян, в Гулрыпшском районе в этом году на 20 гектарах посажены бахчевые культуры – в основном арбузы. Ожидаемый урожай – более 200 тонн. Однако из-за погодных условий арбузы пока не созрели. Массовый сбор урожая в хозяйствах республики начнется в начале августа.
Подробнее об урожае бахчевых и особенностях ведения этого бизнеса слушайте в аудиофайле
.