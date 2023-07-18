https://sputnik-abkhazia.ru/20230718/grigoryan-rasskazal-kogda-v-abkhazii-pospeyut-arbuzy-1047000067.html

Григорян рассказал, когда в Абхазии поспеют арбузы

Григорян рассказал, когда в Абхазии поспеют арбузы

Начальник отдела сельского хозяйства Гулрыпшского района Рафик Григорян в интервью радио Sputnik рассказал об ожиданиях от сезона бахчевых культур в Абхазии. 18.07.2023, Sputnik Абхазия

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Григорян об урожае арбузов в Абхазии Григорян об урожае арбузов в Абхазии

Как сообщил Григорян, в Гулрыпшском районе в этом году на 20 гектарах посажены бахчевые культуры – в основном арбузы. Ожидаемый урожай – более 200 тонн. Однако из-за погодных условий арбузы пока не созрели. Массовый сбор урожая в хозяйствах республики начнется в начале августа. Подробнее об урожае бахчевых и особенностях ведения этого бизнеса слушайте в аудиофайле.

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