https://sputnik-abkhazia.ru/20230718/kabmin-abkhazii-zapretil-finansirovanie-korporativov-iz-gosbyudzheta-1047001753.html

Кабмин Абхазии запретил финансирование корпоративов из госбюджета

Кабмин Абхазии запретил финансирование корпоративов из госбюджета

Премьер-министр Александр Анкваб подписал соответствующее распоряжение во вторник, 18 июля. 18.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-18T17:52+0300

2023-07-18T17:52+0300

2023-07-18T18:04+0300

в абхазии

абхазия

новости

кабинет министров абхазии

александр анкваб

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/04/0a/1045192292_0:161:3068:1887_1920x0_80_0_0_627fd9bc05a14a79e0a539a0a0afb096.jpg

СУХУМ, 18 июл - Sputnik. Кабинет Министров Абхазии запретил финансировать корпоративы за счет государственного бюджета. Документ опубликован на сайте Кабмина."Распорядителям и получателям бюджетных средств не допускать осуществление расходов на проведение мероприятий (корпоративов) за счет средств бюджетов бюджетной системы Республики Абхазия и иной приносящей доход деятельности, за исключением случаев, когда указанные расходы связаны с празднованием юбилейных дат государственных органов и учреждений", - говорится в распоряжении. Контроль за исполнением распоряжения был возложен на Министерство финансов Абхазии.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости, кабинет министров абхазии, александр анкваб