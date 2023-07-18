https://sputnik-abkhazia.ru/20230718/kabmin-abkhazii-zapretil-finansirovanie-korporativov-iz-gosbyudzheta-1047001753.html
Кабмин Абхазии запретил финансирование корпоративов из госбюджета
Кабмин Абхазии запретил финансирование корпоративов из госбюджета
Премьер-министр Александр Анкваб подписал соответствующее распоряжение во вторник, 18 июля. 18.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-18T17:52+0300
2023-07-18T17:52+0300
2023-07-18T18:04+0300
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СУХУМ, 18 июл - Sputnik. Кабинет Министров Абхазии запретил финансировать корпоративы за счет государственного бюджета. Документ опубликован на сайте Кабмина."Распорядителям и получателям бюджетных средств не допускать осуществление расходов на проведение мероприятий (корпоративов) за счет средств бюджетов бюджетной системы Республики Абхазия и иной приносящей доход деятельности, за исключением случаев, когда указанные расходы связаны с празднованием юбилейных дат государственных органов и учреждений", - говорится в распоряжении. Контроль за исполнением распоряжения был возложен на Министерство финансов Абхазии.
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абхазия, новости, кабинет министров абхазии, александр анкваб
Кабмин Абхазии запретил финансирование корпоративов из госбюджета
17:52 18.07.2023 (обновлено: 18:04 18.07.2023)
Премьер-министр Александр Анкваб подписал соответствующее распоряжение во вторник, 18 июля.
СУХУМ, 18 июл - Sputnik.
Кабинет Министров Абхазии запретил финансировать корпоративы за счет государственного бюджета. Документ опубликован
на сайте Кабмина.
"Распорядителям и получателям бюджетных средств не допускать осуществление расходов на проведение мероприятий (корпоративов) за счет средств бюджетов бюджетной системы Республики Абхазия и иной приносящей доход деятельности, за исключением случаев, когда указанные расходы связаны с празднованием юбилейных дат государственных органов и учреждений", - говорится в распоряжении.
Контроль за исполнением распоряжения был возложен на Министерство финансов Абхазии.