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Медвенский о сохранении исторической правды о Великой Отечественной войне
Медвенский о сохранении исторической правды о Великой Отечественной войне
Заместитель директора Государственного музея боевой славы имени В. Г. Ардзинба, историк Николай Медвенский в эфире радио Sputnik рассказал о памятнике... 18.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-18T11:52+0300
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2023-07-18T11:55+0300
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Такие обстоятельства: Медвенский о памятнике на перевале Пыв
Такие обстоятельства: Медвенский о памятнике на перевале Пыв
Реконструкция памятника советским солдатам, погибшим во время битвы за Кавказ в 1942-1943 годах, расположенного на перевале Пыв, близится к завершению, сообщает пресс-служба культурного фонда "Платформа".Реконструкция проводится в рамках историко-военно-патриотического проекта "Кавказский фронт", посвященного 80-летию победы в битве за Кавказ.Работы проводит инициативная группа культурного фонда "Платформа" под руководством почетного консула Абхазии в Приволжском Федеральном округе Владимира Литвинчука.О том, какое значение имеет это мемориал для будущих поколений, как противостоять попыткам переписать историю Великой Отечественной войны, в эфире радио Sputnik рассказал историк Николай Медвенский. Слушайте подкаст.
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подкасты, абхазия, памятники, великая отечественная война (1941-1945), память, аудио
подкасты, абхазия, памятники, великая отечественная война (1941-1945), память, аудио
Медвенский о сохранении исторической правды о Великой Отечественной войне
11:52 18.07.2023 (обновлено: 11:55 18.07.2023)
Заместитель директора Государственного музея боевой славы имени В. Г. Ардзинба, историк Николай Медвенский в эфире радио Sputnik рассказал о памятнике советским воинам, погибшим в битве за Кавказ, и о важности сохранения исторической памяти.
Реконструкция памятника советским солдатам, погибшим во время битвы за Кавказ в 1942-1943 годах, расположенного на перевале Пыв, близится к завершению, сообщает
пресс-служба культурного фонда "Платформа".
Реконструкция проводится в рамках историко-военно-патриотического проекта "Кавказский фронт", посвященного 80-летию победы в битве за Кавказ.
Работы проводит инициативная группа культурного фонда "Платформа" под руководством почетного консула Абхазии в Приволжском Федеральном округе Владимира Литвинчука.
О том, какое значение имеет это мемориал для будущих поколений, как противостоять попыткам переписать историю Великой Отечественной войны, в эфире радио Sputnik рассказал историк Николай Медвенский.