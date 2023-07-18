https://sputnik-abkhazia.ru/20230718/medvenskiy-o-sokhranenii-istoricheskoy-pravdy-o-velikoy-otechestvennoy-voyne-1046989179.html

Медвенский о сохранении исторической правды о Великой Отечественной войне

Медвенский о сохранении исторической правды о Великой Отечественной войне

Заместитель директора Государственного музея боевой славы имени В. Г. Ардзинба, историк Николай Медвенский в эфире радио Sputnik рассказал о памятнике... 18.07.2023, Sputnik Абхазия

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Такие обстоятельства: Медвенский о памятнике на перевале Пыв Такие обстоятельства: Медвенский о памятнике на перевале Пыв

Реконструкция памятника советским солдатам, погибшим во время битвы за Кавказ в 1942-1943 годах, расположенного на перевале Пыв, близится к завершению, сообщает пресс-служба культурного фонда "Платформа".Реконструкция проводится в рамках историко-военно-патриотического проекта "Кавказский фронт", посвященного 80-летию победы в битве за Кавказ.Работы проводит инициативная группа культурного фонда "Платформа" под руководством почетного консула Абхазии в Приволжском Федеральном округе Владимира Литвинчука.О том, какое значение имеет это мемориал для будущих поколений, как противостоять попыткам переписать историю Великой Отечественной войны, в эфире радио Sputnik рассказал историк Николай Медвенский. Слушайте подкаст.

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