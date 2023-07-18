https://sputnik-abkhazia.ru/20230718/pekar-ob-obraschenii-v-parlament-abkhazii-ob-otmene-regulirovaniya-tseny-na-khleb-1046976791.html

Пекарь об обращении в Парламент Абхазии об отмене регулирования цены на хлеб

Пекарь об обращении в Парламент Абхазии об отмене регулирования цены на хлеб

О том, почему Гильдия пекарей Абхазии обратилась в Парламент с просьбой пересмотреть регулирование цены на хлеб, в интервью радио Sputnik рассказала бухгалтер... 18.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-18T09:43+0300

2023-07-18T09:43+0300

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Пекарь рассказала, с чем связана необходимость повышения цен на хлеб в Абхазии Пекарь рассказала, с чем связана необходимость повышения цен на хлеб в Абхазии

Гильдия пекарей Абхазии обратилась к Парламенту Абхазии с просьбой рассмотреть возможность отмены регулирования цены на хлеб коммерческим организациям, ссылаясь на рост цен на муку и другие виды продуктов, необходимых для производства хлеба.С чем связано данное обращение, как сегодня формируется цена на хлеб и какую помощь государство оказывает хлебопекам? Подробности слушайте в подкасте.

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