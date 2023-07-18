https://sputnik-abkhazia.ru/20230718/pekar-ob-obraschenii-v-parlament-abkhazii-ob-otmene-regulirovaniya-tseny-na-khleb-1046976791.html
Пекарь об обращении в Парламент Абхазии об отмене регулирования цены на хлеб
Пекарь об обращении в Парламент Абхазии об отмене регулирования цены на хлеб
О том, почему Гильдия пекарей Абхазии обратилась в Парламент с просьбой пересмотреть регулирование цены на хлеб, в интервью радио Sputnik рассказала бухгалтер... 18.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-18T09:43+0300
2023-07-18T09:43+0300
2023-07-18T09:44+0300
радио
подкасты
абхазия
хлеб
цены
экономика
продовольствие
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/07/11/1046977030_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_76a665e36c63a6eb6e3238c510a5215e.jpg
Пекарь рассказала, с чем связана необходимость повышения цен на хлеб в Абхазии
Пекарь рассказала, с чем связана необходимость повышения цен на хлеб в Абхазии
Гильдия пекарей Абхазии обратилась к Парламенту Абхазии с просьбой рассмотреть возможность отмены регулирования цены на хлеб коммерческим организациям, ссылаясь на рост цен на муку и другие виды продуктов, необходимых для производства хлеба.С чем связано данное обращение, как сегодня формируется цена на хлеб и какую помощь государство оказывает хлебопекам? Подробности слушайте в подкасте.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/07/11/1046977030_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_4989c4fc535f60bf98c83a498204232c.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
подкасты, абхазия, хлеб, цены, экономика, продовольствие, аудио
подкасты, абхазия, хлеб, цены, экономика, продовольствие, аудио
Пекарь об обращении в Парламент Абхазии об отмене регулирования цены на хлеб
09:43 18.07.2023 (обновлено: 09:44 18.07.2023)
О том, почему Гильдия пекарей Абхазии обратилась в Парламент с просьбой пересмотреть регулирование цены на хлеб, в интервью радио Sputnik рассказала бухгалтер Гудаутского хлебозавода Наталья Берулава.
Гильдия пекарей Абхазии обратилась к Парламенту Абхазии с просьбой рассмотреть возможность отмены регулирования цены на хлеб коммерческим организациям, ссылаясь на рост цен на муку и другие виды продуктов, необходимых для производства хлеба.
С чем связано данное обращение, как сегодня формируется цена на хлеб и какую помощь государство оказывает хлебопекам?
Подробности слушайте в подкасте
.