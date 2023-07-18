https://sputnik-abkhazia.ru/20230718/polugodovoy-plan-po-dokhodam-ochamchyrskogo-rayona-vypolnen-na-tret-1046995522.html

Полугодовой план по доходам Очамчырского района выполнен на треть

Полугодовой план по доходам Очамчырского района выполнен на треть

Причиной неисполнения бюджета в этом году стала хамсовая путина, которая не состоялась. 18.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-18T12:47+0300

2023-07-18T12:47+0300

2023-07-18T14:09+0300

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СУХУМ, 18 июл – Sputnik. Доходная часть Очамчырского района за первое полугодие 2023 года выполнена на 33,8%, рассказал на отчетном совещании президента Абхазии глава района Беслан Бигвава.При плане 126,2 миллиона рублей было получено 42,6 миллиона рублей, на 83,5 миллиона меньше ожидаемого."Неисполнение бюджета по доходам в первом полугодии обусловлено отсутствием сырья, производственной хамсы, у шести рыбоперерабатывающих предприятий: ООО "Хамса", ООО "Абхазпром", ООО "Black Sea Fish", ООО "Апсыдз Бат и Бек", ООО "Сухумское рыболовецкое хозяйство" и ООО "Дениз", – рассказал он.Кроме того, в бюджет района за шесть месяцев поступило более 18 миллионов дотаций и 68 миллионов субсидий из республиканского бюджета.Расходы районного бюджета с начала года превысили 143 миллиона рублей. 72,1 миллиона из них пошло на образование, 20 миллионов - на решение общегосударственных вопросов, 20,2 миллиона - на жилищно-коммунальное хозяйство.В осенне-зимнюю путину 2022-2023 годов в водах Абхазии было выловлено 6,5 тысячи тонн хамсы при том, что правительством страны была установлена квота в 35 тысяч тонн рыбы.

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