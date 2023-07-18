https://sputnik-abkhazia.ru/20230718/prezidentu-abkhazii-rasskazali-o-khode-beregoukrepitelnykh-rabot-na-kodore-1046992691.html

Президенту Абхазии рассказали о ходе берегоукрепительных работ на Кодоре

Президенту Абхазии рассказали о ходе берегоукрепительных работ на Кодоре

Во время ливневых дождей река выходит из берегов, подтапливая близлежащие поселения и аэропорт в селе Бабушара. 18.07.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 18 июл – Sputnik. Президент Аслан Бжания посетил село Адзюбжа, где проводятся работы по укреплению русла реки Кодор. На участке устраивается канал длиной более двух километров. Его ширина составляет 200 метров, средняя глубина – полтора метра. В этот канал ляжет основное русло реки.С участка уже было вывезено более миллиона кубометров грунта, а после создания береговой линии подрядчик будет каждый год очищать русло реки.Работы ведутся за счет резервного фонда президента, на эти цели выделено более 60 миллионов рублей. Необходимость укрепления русла обусловлена тем, что во время ливней река Кодор периодически выходит из берегов, затапливая близлежащие села, и наносит существенный ущерб местным жителям.Кроме того, похожие работы, на которые было выделено 15 миллионов рублей, ранее были проведены на реке Кодор со стороны села Уарча.

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