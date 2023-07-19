https://sputnik-abkhazia.ru/20230719/bganba-o-situatsii-v-tursfere-gagry-posle-navodneniya-gorod-vernulsya-k-prezhney-zhizni--1047020064.html
Бганба о ситуации в турсфере Гагры после наводнения: город вернулся к прежней жизни
Бганба о ситуации в турсфере Гагры после наводнения: город вернулся к прежней жизни
Начальник отдела туризма Гагрского района Ахра Бганба в интервью радио Sputnik рассказал, как туробъекты пережили сильное наводнение. 19.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-19T17:39+0300
2023-07-19T17:39+0300
2023-07-19T17:41+0300
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Бганба о ситуации в турсфере Гагры после наводнения: город вернулся к прежней жизни
Бганба о ситуации в турсфере Гагры после наводнения: город вернулся к прежней жизни
По словам Бганба, сегодня в Гагрском районе все объекты работают в штатном режиме. Пострадали в основном частные домовладения и гостевые дома. Туристы переждали стихию и продолжают свой отдых. Многие даже помогали владельцам туробъектов ликвидировать последствия непогоды. "Любой, кто приедет в город, увидит, насколько все комфортно. Город вернулся к прежней жизни", – отметил Бганба.Подробности слушайте в аудиофайле. Около тысячи домов затопило в результате наводнения в Гагрском районе в ночь с 8 на 9 июля. Также были подтоплены гостиницы и рестораны, повреждены десятки автомобилей, подмыта железная дорога.
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подкасты, абхазия, стихии, наводнение, гагра, аудио
подкасты, абхазия, стихии, наводнение, гагра, аудио
Бганба о ситуации в турсфере Гагры после наводнения: город вернулся к прежней жизни
17:39 19.07.2023 (обновлено: 17:41 19.07.2023)
Начальник отдела туризма Гагрского района Ахра Бганба в интервью радио Sputnik рассказал, как туробъекты пережили сильное наводнение.
По словам Бганба, сегодня в Гагрском районе все объекты работают в штатном режиме. Пострадали в основном частные домовладения и гостевые дома. Туристы переждали стихию и продолжают свой отдых. Многие даже помогали владельцам туробъектов ликвидировать последствия непогоды.
"Любой, кто приедет в город, увидит, насколько все комфортно. Город вернулся к прежней жизни", – отметил Бганба.
Подробности слушайте в аудиофайле
.
Около тысячи домов затопило в результате наводнения в Гагрском районе в ночь с 8 на 9 июля. Также были подтоплены гостиницы и рестораны, повреждены десятки автомобилей, подмыта железная дорога.