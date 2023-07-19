https://sputnik-abkhazia.ru/20230719/bganba-o-situatsii-v-tursfere-gagry-posle-navodneniya-gorod-vernulsya-k-prezhney-zhizni--1047020064.html

Бганба о ситуации в турсфере Гагры после наводнения: город вернулся к прежней жизни

Бганба о ситуации в турсфере Гагры после наводнения: город вернулся к прежней жизни

Начальник отдела туризма Гагрского района Ахра Бганба в интервью радио Sputnik рассказал, как туробъекты пережили сильное наводнение. 19.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-19T17:39+0300

2023-07-19T17:39+0300

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Бганба о ситуации в турсфере Гагры после наводнения: город вернулся к прежней жизни Бганба о ситуации в турсфере Гагры после наводнения: город вернулся к прежней жизни

По словам Бганба, сегодня в Гагрском районе все объекты работают в штатном режиме. Пострадали в основном частные домовладения и гостевые дома. Туристы переждали стихию и продолжают свой отдых. Многие даже помогали владельцам туробъектов ликвидировать последствия непогоды. "Любой, кто приедет в город, увидит, насколько все комфортно. Город вернулся к прежней жизни", – отметил Бганба.Подробности слушайте в аудиофайле. Около тысячи домов затопило в результате наводнения в Гагрском районе в ночь с 8 на 9 июля. Также были подтоплены гостиницы и рестораны, повреждены десятки автомобилей, подмыта железная дорога.

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