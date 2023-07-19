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Более 20 рейсов в аэропортах Москвы отменены или задержаны
Более 20 рейсов в аэропортах Москвы отменены или задержаны
Отмена рейсов связана с непогодой – за сутки в российской столице выпала треть месячной нормы осадков. 19.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-19T10:10+0300
2023-07-19T10:10+0300
2023-07-19T10:42+0300
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СУХУМ, 19 июл – Sputnik. В московских аэропортах отменены или задержаны 24 рейса, следует из данных сервиса "Яндекс. Расписание".По данным на 10:08 среды, во Внуково задержано пять рейсов, отменено девять, в Домодедово задержано пять рейсов, отменено два, в Шереметьево задержан один рейс, отменено два.В Москве вторые сутки идут сильные ливни с грозой и порывами ветра. В основном, непогода затронула центральную, западную, южную и восточную части столицы.Во вторник, 18 июля, центральные улицы российской столицы затопило, так же, как некоторые станции метро и даже некоторые помещения в Государственной Думе и Совете Федерации. Более 50 деревьев повалило сильным ветром, некоторые населенные пункты в Подмосковье из-за непогоды остались без электричества.
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новости, москва, аэропорты, непогода
новости, москва, аэропорты, непогода
Более 20 рейсов в аэропортах Москвы отменены или задержаны
10:10 19.07.2023 (обновлено: 10:42 19.07.2023)
Отмена рейсов связана с непогодой – за сутки в российской столице выпала треть месячной нормы осадков.
СУХУМ, 19 июл – Sputnik. В московских аэропортах отменены или задержаны 24 рейса, следует из данных сервиса "Яндекс. Расписание".
По данным на 10:08 среды, во Внуково задержано пять рейсов, отменено девять, в Домодедово задержано пять рейсов, отменено два, в Шереметьево задержан один рейс, отменено два.
В Москве вторые сутки идут сильные ливни с грозой и порывами ветра. В основном, непогода затронула центральную, западную, южную и восточную части столицы.
Во вторник, 18 июля, центральные улицы российской столицы затопило, так же, как некоторые станции метро и даже некоторые помещения в Государственной Думе и Совете Федерации. Более 50 деревьев повалило сильным ветром, некоторые населенные пункты в Подмосковье из-за непогоды остались без электричества.