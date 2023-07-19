https://sputnik-abkhazia.ru/20230719/bolee-20-reysov-v-aeroportakh-moskvy-otmeneny-ili-zaderzhany-1047006025.html

Более 20 рейсов в аэропортах Москвы отменены или задержаны

Более 20 рейсов в аэропортах Москвы отменены или задержаны

Отмена рейсов связана с непогодой – за сутки в российской столице выпала треть месячной нормы осадков. 19.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-19T10:10+0300

2023-07-19T10:10+0300

2023-07-19T10:42+0300

новости

москва

аэропорты

непогода

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/1e/1036544737_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_72a4043cc4f7d5c550adae8a6f2f5e8e.jpg

СУХУМ, 19 июл – Sputnik. В московских аэропортах отменены или задержаны 24 рейса, следует из данных сервиса "Яндекс. Расписание".По данным на 10:08 среды, во Внуково задержано пять рейсов, отменено девять, в Домодедово задержано пять рейсов, отменено два, в Шереметьево задержан один рейс, отменено два.В Москве вторые сутки идут сильные ливни с грозой и порывами ветра. В основном, непогода затронула центральную, западную, южную и восточную части столицы.Во вторник, 18 июля, центральные улицы российской столицы затопило, так же, как некоторые станции метро и даже некоторые помещения в Государственной Думе и Совете Федерации. Более 50 деревьев повалило сильным ветром, некоторые населенные пункты в Подмосковье из-за непогоды остались без электричества.

москва

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

новости, москва, аэропорты, непогода