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https://sputnik-abkhazia.ru/20230719/fotovystavka-o-pozdnesovetskom-periode-v-abkhazii-v-otkrylas-v-sukhume-1047029486.html
Фотовыставка о позднесоветском периоде истории Абхазии в открылась в Сухуме
Фотовыставка о позднесоветском периоде истории Абхазии в открылась в Сухуме
Выставка черно-белых фотографий "Фотомозаика: Абхазия в позднесоветский период" организована Центром гуманитарных программ при поддержке ПРООН. 19.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-19T18:30+0300
2023-07-19T18:38+0300
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СУХУМ, 19 июл – Sputnik, Асмат Цвижба. Выставка "Фотомозаика: Абхазия в позднесоветский период" открылась на территории Сухумской крепости в среду, 19 июля.На черно-белых снимках были изображены события, отражавшие политические и общественные настроения в Абхазии в 1970-1980-х годах – выборы писателя Фазиля Искандера в депутаты Верховного Совета СССР от Абхазии, Народный сход в селе Лыхны в марте 1989 года, сидячая забастовка грузинских студентов, перезахоронение тела Александра Шервашидзе-Чачба, портреты Владислава Ардзинба, Мушни Хварцкия, Зураба Ачба, Гиви Смыр, Адгура Инал-ипа, Даура Зантария, завсегдатаев кафе "Амра" и молодых абхазских писателей, ученых, археологов.Ученый и общественный деятель Батал Кобахия отметил, что на представленный на выставке период – это время, когда в Абхазии стали создаваться новые партии, движения, появлялись независимые художники. По его мнению, зафиксированные на фото исторические моменты необходимо оцифровать и сохранить для передачи следующим поколениям.Общественный деятель Лиана Кварчелия рассказала, что собрать материал для выставки было сложно, так как многие личные архивы были уничтожены во время Отечественной войны народа Абхазии. В подготовке экспозиции ЦГП (Центр гуманитарных программ - прим.ред) помогли Гудаутский музей боевой славы, Абхазский государственный музей, некоторые фото были взяты из личных архивов семей знаменитых политических и общественных деятелей.Очень важно, когда связь поколений приобретает одухотворенность и проникается интеллектуально-чувственной атмосферой прошлого, считает журналист Надежда Венедиктова."Эта живая память должна хоть немного остаться в душах и умах тех молодых, которые наследуют нам. Наше поколение сделало основное – добилось независимости Абхазии. Все остальное, молодые, это ваша задача, нужно наполнить эту независимость жизнью, законом, стабильным развитием. Ради этого сделана эта выставка", – сказала она.Выставка продлится до 23 июля. Посмотреть ее может любой желающий.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220715/Pervaya-krov-stolknoveniyakh-mezhdu-gruzinami-i-abkhazami-v-1989-godu--1032844577.html
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абхазия, новости, культура, выставка
абхазия, новости, культура, выставка

Фотовыставка о позднесоветском периоде истории Абхазии в открылась в Сухуме

18:30 19.07.2023 (обновлено: 18:38 19.07.2023)
© Sputnik / Томас ТхайцукНа территории Сухумской крепости открылась выставка "Фотомозаика: Абхазия в позднесоветский период"
На территории Сухумской крепости открылась выставка Фотомозаика: Абхазия в позднесоветский период - Sputnik Абхазия, 1920, 19.07.2023
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Выставка черно-белых фотографий "Фотомозаика: Абхазия в позднесоветский период" организована Центром гуманитарных программ при поддержке ПРООН.
СУХУМ, 19 июл – Sputnik, Асмат Цвижба. Выставка "Фотомозаика: Абхазия в позднесоветский период" открылась на территории Сухумской крепости в среду, 19 июля.
На черно-белых снимках были изображены события, отражавшие политические и общественные настроения в Абхазии в 1970-1980-х годах – выборы писателя Фазиля Искандера в депутаты Верховного Совета СССР от Абхазии, Народный сход в селе Лыхны в марте 1989 года, сидячая забастовка грузинских студентов, перезахоронение тела Александра Шервашидзе-Чачба, портреты Владислава Ардзинба, Мушни Хварцкия, Зураба Ачба, Гиви Смыр, Адгура Инал-ипа, Даура Зантария, завсегдатаев кафе "Амра" и молодых абхазских писателей, ученых, археологов.
Ученый и общественный деятель Батал Кобахия отметил, что на представленный на выставке период – это время, когда в Абхазии стали создаваться новые партии, движения, появлялись независимые художники. По его мнению, зафиксированные на фото исторические моменты необходимо оцифровать и сохранить для передачи следующим поколениям.
© Sputnik / Томас ТхайцукНа территории Сухумской крепости открылась выставка "Фотомозаика: Абхазия в позднесоветский период"
На территории Сухумской крепости открылась выставка Фотомозаика: Абхазия в позднесоветский период - Sputnik Абхазия
1/5
© Sputnik / Томас Тхайцук
На территории Сухумской крепости открылась выставка "Фотомозаика: Абхазия в позднесоветский период"
© Sputnik / Томас ТхайцукНа территории Сухумской крепости открылась выставка "Фотомозаика: Абхазия в позднесоветский период"
На территории Сухумской крепости открылась выставка Фотомозаика: Абхазия в позднесоветский период - Sputnik Абхазия
2/5
© Sputnik / Томас Тхайцук
На территории Сухумской крепости открылась выставка "Фотомозаика: Абхазия в позднесоветский период"
© Sputnik / Томас ТхайцукНа территории Сухумской крепости открылась выставка "Фотомозаика: Абхазия в позднесоветский период"
На территории Сухумской крепости открылась выставка Фотомозаика: Абхазия в позднесоветский период - Sputnik Абхазия
3/5
© Sputnik / Томас Тхайцук
На территории Сухумской крепости открылась выставка "Фотомозаика: Абхазия в позднесоветский период"
© Sputnik / Томас ТхайцукНа территории Сухумской крепости открылась выставка "Фотомозаика: Абхазия в позднесоветский период"
На территории Сухумской крепости открылась выставка Фотомозаика: Абхазия в позднесоветский период - Sputnik Абхазия
4/5
© Sputnik / Томас Тхайцук
На территории Сухумской крепости открылась выставка "Фотомозаика: Абхазия в позднесоветский период"
© Sputnik / Томас ТхайцукНа территории Сухумской крепости открылась выставка "Фотомозаика: Абхазия в позднесоветский период"
На территории Сухумской крепости открылась выставка Фотомозаика: Абхазия в позднесоветский период - Sputnik Абхазия
5/5
© Sputnik / Томас Тхайцук
На территории Сухумской крепости открылась выставка "Фотомозаика: Абхазия в позднесоветский период"
1/5
© Sputnik / Томас Тхайцук
На территории Сухумской крепости открылась выставка "Фотомозаика: Абхазия в позднесоветский период"
2/5
© Sputnik / Томас Тхайцук
На территории Сухумской крепости открылась выставка "Фотомозаика: Абхазия в позднесоветский период"
3/5
© Sputnik / Томас Тхайцук
На территории Сухумской крепости открылась выставка "Фотомозаика: Абхазия в позднесоветский период"
4/5
© Sputnik / Томас Тхайцук
На территории Сухумской крепости открылась выставка "Фотомозаика: Абхазия в позднесоветский период"
5/5
© Sputnik / Томас Тхайцук
На территории Сухумской крепости открылась выставка "Фотомозаика: Абхазия в позднесоветский период"
Общественный деятель Лиана Кварчелия рассказала, что собрать материал для выставки было сложно, так как многие личные архивы были уничтожены во время Отечественной войны народа Абхазии. В подготовке экспозиции ЦГП (Центр гуманитарных программ - прим.ред) помогли Гудаутский музей боевой славы, Абхазский государственный музей, некоторые фото были взяты из личных архивов семей знаменитых политических и общественных деятелей.
Очень важно, когда связь поколений приобретает одухотворенность и проникается интеллектуально-чувственной атмосферой прошлого, считает журналист Надежда Венедиктова.
"Эта живая память должна хоть немного остаться в душах и умах тех молодых, которые наследуют нам. Наше поколение сделало основное – добилось независимости Абхазии. Все остальное, молодые, это ваша задача, нужно наполнить эту независимость жизнью, законом, стабильным развитием. Ради этого сделана эта выставка", – сказала она.
Выставка продлится до 23 июля. Посмотреть ее может любой желающий.
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