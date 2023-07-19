https://sputnik-abkhazia.ru/20230719/fotovystavka-o-pozdnesovetskom-periode-v-abkhazii-v-otkrylas-v-sukhume-1047029486.html

Фотовыставка о позднесоветском периоде истории Абхазии в открылась в Сухуме

Фотовыставка о позднесоветском периоде истории Абхазии в открылась в Сухуме

Выставка черно-белых фотографий "Фотомозаика: Абхазия в позднесоветский период" организована Центром гуманитарных программ при поддержке ПРООН. 19.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-19T18:30+0300

2023-07-19T18:30+0300

2023-07-19T18:38+0300

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СУХУМ, 19 июл – Sputnik, Асмат Цвижба. Выставка "Фотомозаика: Абхазия в позднесоветский период" открылась на территории Сухумской крепости в среду, 19 июля.На черно-белых снимках были изображены события, отражавшие политические и общественные настроения в Абхазии в 1970-1980-х годах – выборы писателя Фазиля Искандера в депутаты Верховного Совета СССР от Абхазии, Народный сход в селе Лыхны в марте 1989 года, сидячая забастовка грузинских студентов, перезахоронение тела Александра Шервашидзе-Чачба, портреты Владислава Ардзинба, Мушни Хварцкия, Зураба Ачба, Гиви Смыр, Адгура Инал-ипа, Даура Зантария, завсегдатаев кафе "Амра" и молодых абхазских писателей, ученых, археологов.Ученый и общественный деятель Батал Кобахия отметил, что на представленный на выставке период – это время, когда в Абхазии стали создаваться новые партии, движения, появлялись независимые художники. По его мнению, зафиксированные на фото исторические моменты необходимо оцифровать и сохранить для передачи следующим поколениям.Общественный деятель Лиана Кварчелия рассказала, что собрать материал для выставки было сложно, так как многие личные архивы были уничтожены во время Отечественной войны народа Абхазии. В подготовке экспозиции ЦГП (Центр гуманитарных программ - прим.ред) помогли Гудаутский музей боевой славы, Абхазский государственный музей, некоторые фото были взяты из личных архивов семей знаменитых политических и общественных деятелей.Очень важно, когда связь поколений приобретает одухотворенность и проникается интеллектуально-чувственной атмосферой прошлого, считает журналист Надежда Венедиктова."Эта живая память должна хоть немного остаться в душах и умах тех молодых, которые наследуют нам. Наше поколение сделало основное – добилось независимости Абхазии. Все остальное, молодые, это ваша задача, нужно наполнить эту независимость жизнью, законом, стабильным развитием. Ради этого сделана эта выставка", – сказала она.Выставка продлится до 23 июля. Посмотреть ее может любой желающий.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220715/Pervaya-krov-stolknoveniyakh-mezhdu-gruzinami-i-abkhazami-v-1989-godu--1032844577.html

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