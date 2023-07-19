https://sputnik-abkhazia.ru/20230719/igor-akhba-byl-nagrazhden-ordenom-akhdz--apsha-ii-stepeni--1047031085.html

Игорь Ахба был награжден орденом "Ахьдз- Апша" II степени

Игорь Ахба был награжден орденом "Ахьдз- Апша" II степени

Игорь Ахба возглавлял посольство Абхазии в России 13 лет, с 2008 по 2021 год. 19.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-19T18:12+0300

2023-07-19T18:12+0300

2023-07-19T18:13+0300

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СУХУМ, 19 июл - Sputnik. Первый посол Абхазии в России Игорь Ахба был награжден орденом "Ахьдз- Апша" II степени, сообщает пресс-служба диппредставительства. Торжественная церемония прошла в посольстве республики в Москве. Награду Ахба вручал Чрезвычайный и Полномочный посол Абхазии в России Алхас Квициниа. Он поблагодарил Ахба за большой вклад в развитие и укрепление дипломатических отношений между Абхазией и Россией и отметил его многолетнюю и результативную деятельность во главе диппредставительства. Ахба возглавлял абхазский МИД Абхазии в 2004 году. После признания независимости республики в 2008 году он был назначен на должность Чрезвычайного и Полномочного посла. 16 декабря Ахба был отозван с должности в связи с назначением спецпредставителем МИД по евразийской интеграции. После него посольство возглавила Мадина Авидзба, она была назначена временным поверенным в делах Абхазии в России.

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