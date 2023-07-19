https://sputnik-abkhazia.ru/20230719/moskvicha-s-dopuskom-k-gostayne-osudili-za-vezd-v-abkhaziyu-1047033347.html
Москвича с допуском к гостайне осудили за въезд в Абхазию
Москвича с допуском к гостайне осудили за въезд в Абхазию
Подсудимый работал в госкорпорации "Росатом" и не мог выезжать за пределы России до 14 апреля 2027 года. 19.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-19T20:16+0300
2023-07-19T20:16+0300
2023-07-19T20:16+0300
абхазия
россия
гостайны
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/05/05/1038973994_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_7fb1dc161752bc4e3600c712c75130b1.jpg
СУХУМ, 19 июл - Sputnik. Сочинский суд рассмотрел уголовное дело, возбужденное в отношении жителя Москвы, имевшего допуск к государственной тайне. Сообщается, что ранее мужчина занимал должность, которая позволяла ему иметь доступ к документом под грифом "Совершенно секретно" и принимал участие в работах, связанных с обеспечением спецтехникой предприятий "Росатома" в рамках гособоронзаказа.О том, что после увольнения он не имеет права выезжать за пределы России до 2027 года, подсудимого ознакомили под роспись. И, тем не менее, он незаконно выехал в Абхазию в сентябре 2022 года. Суд признал москвича виновным и приговорил его к штрафу в размере 250 тысяч рублей.
абхазия
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/05/05/1038973994_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_8ac570603e1af649b915ffb4bbf3a6ed.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, россия, гостайны, новости
абхазия, россия, гостайны, новости
Москвича с допуском к гостайне осудили за въезд в Абхазию
Подсудимый работал в госкорпорации "Росатом" и не мог выезжать за пределы России до 14 апреля 2027 года.
СУХУМ, 19 июл - Sputnik. Сочинский суд рассмотрел уголовное дело, возбужденное в отношении жителя Москвы, имевшего допуск к государственной тайне.
Сообщается, что ранее мужчина занимал должность, которая позволяла ему иметь доступ к документом под грифом "Совершенно секретно" и принимал участие в работах, связанных с обеспечением спецтехникой предприятий "Росатома" в рамках гособоронзаказа.
О том, что после увольнения он не имеет права выезжать за пределы России до 2027 года, подсудимого ознакомили под роспись. И, тем не менее, он незаконно выехал в Абхазию в сентябре 2022 года.
Суд признал москвича виновным и приговорил его к штрафу в размере 250 тысяч рублей.