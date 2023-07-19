https://sputnik-abkhazia.ru/20230719/moskvicha-s-dopuskom-k-gostayne-osudili-za-vezd-v-abkhaziyu-1047033347.html

Москвича с допуском к гостайне осудили за въезд в Абхазию

Москвича с допуском к гостайне осудили за въезд в Абхазию

Подсудимый работал в госкорпорации "Росатом" и не мог выезжать за пределы России до 14 апреля 2027 года. 19.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-19T20:16+0300

2023-07-19T20:16+0300

2023-07-19T20:16+0300

абхазия

россия

гостайны

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/05/05/1038973994_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_7fb1dc161752bc4e3600c712c75130b1.jpg

СУХУМ, 19 июл - Sputnik. Сочинский суд рассмотрел уголовное дело, возбужденное в отношении жителя Москвы, имевшего допуск к государственной тайне. Сообщается, что ранее мужчина занимал должность, которая позволяла ему иметь доступ к документом под грифом "Совершенно секретно" и принимал участие в работах, связанных с обеспечением спецтехникой предприятий "Росатома" в рамках гособоронзаказа.О том, что после увольнения он не имеет права выезжать за пределы России до 2027 года, подсудимого ознакомили под роспись. И, тем не менее, он незаконно выехал в Абхазию в сентябре 2022 года. Суд признал москвича виновным и приговорил его к штрафу в размере 250 тысяч рублей.

абхазия

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, россия, гостайны, новости