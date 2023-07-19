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Проблемы инклюзивного образования обсудят в Sputnik

Проблемы инклюзивного образования обсудят в Sputnik

20 июля, в 11:00, в пресс-центре Sputnik Абхазия состоится круглый стол на тему "Современные вызовы и проблемы инклюзивного образования". 19.07.2023, Sputnik Абхазия

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20 июля, в 11:00, в пресс-центре Sputnik Абхазия состоится круглый стол на тему "Современные вызовы и проблемы инклюзивного образования". В мае 2023 года стартовал проект "Искусство без границ", в рамках которого сотрудники фонда "Ашана" общались с большим количеством людей с ОВЗ младше и старше 18 лет. Многие из них выпадают из системы образования, не владеют элементарными навыками письма и чтения. Одну из основных проблем – отсутствие специализированных дошкольных и школьных учреждений – обсудят участники круглого стола. Участники: Мактина Джинджолия – Уполномоченный по правам ребенка в Абхазии, директор КБФ "Ашана"; Наур Нармания – депутат Народного Собрания – Парламента Абхазии;Анна Савилова – автор проекта "Искусство без границ"; Ада Кварчелия – заместитель министра просвещения Абхазии; Алхас Тхагушев – председатель ассоциации "Инва-Содействие".

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