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Проблемы инклюзивного образования обсудят в Sputnik
Проблемы инклюзивного образования обсудят в Sputnik
20 июля, в 11:00, в пресс-центре Sputnik Абхазия состоится круглый стол на тему "Современные вызовы и проблемы инклюзивного образования". 19.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-19T15:01+0300
2023-07-19T15:01+0300
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20 июля, в 11:00, в пресс-центре Sputnik Абхазия состоится круглый стол на тему "Современные вызовы и проблемы инклюзивного образования". В мае 2023 года стартовал проект "Искусство без границ", в рамках которого сотрудники фонда "Ашана" общались с большим количеством людей с ОВЗ младше и старше 18 лет. Многие из них выпадают из системы образования, не владеют элементарными навыками письма и чтения. Одну из основных проблем – отсутствие специализированных дошкольных и школьных учреждений – обсудят участники круглого стола. Участники: Мактина Джинджолия – Уполномоченный по правам ребенка в Абхазии, директор КБФ "Ашана"; Наур Нармания – депутат Народного Собрания – Парламента Абхазии;Анна Савилова – автор проекта "Искусство без границ"; Ада Кварчелия – заместитель министра просвещения Абхазии; Алхас Тхагушев – председатель ассоциации "Инва-Содействие".
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новости, sputnik абхазия, пресс-центр
новости, sputnik абхазия, пресс-центр
20 июля, в 11:00, в пресс-центре Sputnik Абхазия состоится круглый стол на тему "Современные вызовы и проблемы инклюзивного образования".
В мае 2023 года стартовал проект "Искусство без границ", в рамках которого сотрудники фонда "Ашана" общались с большим количеством людей с ОВЗ младше и старше 18 лет. Многие из них выпадают из системы образования, не владеют элементарными навыками письма и чтения.
Одну из основных проблем – отсутствие специализированных дошкольных и школьных учреждений – обсудят участники круглого стола.
Мактина Джинджолия – Уполномоченный по правам ребенка в Абхазии, директор КБФ "Ашана";
Наур Нармания – депутат Народного Собрания – Парламента Абхазии;
Анна Савилова – автор проекта "Искусство без границ";
Ада Кварчелия – заместитель министра просвещения Абхазии;
Алхас Тхагушев – председатель ассоциации "Инва-Содействие".