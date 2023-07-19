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Сплотить население: в Гале открылся центр для изучения русского языка
Сплотить население: в Гале открылся центр для изучения русского языка
Центр открытого образования в Галском районе будет обучать русскому языку и механизмам его эффективного преподавания учителей школ, школьников и студентов. 19.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-19T11:00+0300
2023-07-19T11:00+0300
2023-07-19T11:11+0300
в абхазии
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Центр открытого образования появился в Гале в июне, проект запущен Министерством просвещения России при поддержке Министерства просвещения Абхазии, рассказал в программе "Такие обстоятельства" на радио спутник глава центра Игорь Басов.Основная работа начнется в сентябре, пока составляются списки будущих учеников. Задача – за три месяца обучить примерно 300 человек. Обучать методикам русского языка будут специалисты из Армавирского государственного педагогического университета, к процессу будут подключены местные специалисты для взаимодействия с учениками и работы в качестве переводчиков. Центр будет реализовывать программы по применению современных инструментов при подготовке уроков на русском языке – культура речи, знакомство с традициями, особенностями языка, бытовое общение русского народа, развитие читательской грамотности.
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видео, мультимедиа, абхазия, видео, галский район, русский язык
видео, мультимедиа, абхазия, видео, галский район, русский язык
Сплотить население: в Гале открылся центр для изучения русского языка
11:00 19.07.2023 (обновлено: 11:11 19.07.2023)
Центр открытого образования в Галском районе будет обучать русскому языку и механизмам его эффективного преподавания учителей школ, школьников и студентов.
Центр открытого образования появился в Гале в июне, проект запущен Министерством просвещения России при поддержке Министерства просвещения Абхазии, рассказал в программе "Такие обстоятельства" на радио спутник глава центра Игорь Басов.
Основная работа начнется в сентябре, пока составляются списки будущих учеников. Задача – за три месяца обучить примерно 300 человек.
Обучать методикам русского языка будут специалисты из Армавирского государственного педагогического университета, к процессу будут подключены местные специалисты для взаимодействия с учениками и работы в качестве переводчиков.
Центр будет реализовывать программы по применению современных инструментов при подготовке уроков на русском языке – культура речи, знакомство с традициями, особенностями языка, бытовое общение русского народа, развитие читательской грамотности.