https://sputnik-abkhazia.ru/20230719/splotit-naselenie-v-gale-otkrylsya-tsentr-dlya-izucheniya-russkogo-yazyka-1047007707.html

Сплотить население: в Гале открылся центр для изучения русского языка

Сплотить население: в Гале открылся центр для изучения русского языка

Центр открытого образования в Галском районе будет обучать русскому языку и механизмам его эффективного преподавания учителей школ, школьников и студентов. 19.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-19T11:00+0300

2023-07-19T11:00+0300

2023-07-19T11:11+0300

в абхазии

видео

мультимедиа

абхазия

галский район

русский язык

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/07/13/1047007524_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9bf9551cd055e261552c7370d01a98d4.jpg

Центр открытого образования появился в Гале в июне, проект запущен Министерством просвещения России при поддержке Министерства просвещения Абхазии, рассказал в программе "Такие обстоятельства" на радио спутник глава центра Игорь Басов.Основная работа начнется в сентябре, пока составляются списки будущих учеников. Задача – за три месяца обучить примерно 300 человек. Обучать методикам русского языка будут специалисты из Армавирского государственного педагогического университета, к процессу будут подключены местные специалисты для взаимодействия с учениками и работы в качестве переводчиков. Центр будет реализовывать программы по применению современных инструментов при подготовке уроков на русском языке – культура речи, знакомство с традициями, особенностями языка, бытовое общение русского народа, развитие читательской грамотности.

абхазия

галский район

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

видео, мультимедиа, абхазия, видео, галский район, русский язык