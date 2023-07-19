https://sputnik-abkhazia.ru/20230719/trapsh-o-perspektivakh-rossiysko-abkhazskikh-otnosheniy--1047018401.html

Трапш о перспективах российско-турецких отношений

Трапш о перспективах российско-турецких отношений

Перспективы российско-турецких отношений, а также причины и последствия отказа России от продления зерновой сделки в эфире радио Sputnik Абхазия... 19.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-19T14:23+0300

2023-07-19T14:23+0300

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Трапш о перспективах российско-турецких отношений Трапш о перспективах российско-турецких отношений

Россия в понедельник уведомила Турцию, Украину и ООН о том, что возражает против продления зерновой сделки. Это означает отзыв российских гарантий безопасности судоходства и сворачивание морского гуманитарного коридора в северо-западной акватории Черного моря. Для этого района восстанавливается режим временно опасного для судоходства. Таким образом, без участия России черноморская зерновая инициатива прекратила свое функционирование с 18 июля.Основной задачей Украины после окончания зерновой сделки может стать попытка получить поддержку Турции в вопросе военного сопровождения судов из украинских портов, однако Анкара вряд ли поддержит такое предложение и не станет рисковать, передает агентство Bloomberg.По мнению политолога Николая Трапш, состояние российско-турецких отношений не отличается от состояния предшествующего периода. Каждая сторона, и прежде всего турецкая, стремится соблюсти свои интересы, считает политолог.Все эти действия, по мнению Трапш, формируют впечатление, что каждое новое не совсем приятное или негативное для России действие турецких властей неизбежно вызовет какое-то существенное осложнение отношений. Подробности слушайте в аудиофайле. * Террористическая организация, запрещенная на территории России.

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