https://sputnik-abkhazia.ru/20230719/trapsh-o-perspektivakh-rossiysko-abkhazskikh-otnosheniy--1047018401.html
Трапш о перспективах российско-турецких отношений
Трапш о перспективах российско-турецких отношений
Перспективы российско-турецких отношений, а также причины и последствия отказа России от продления зерновой сделки в эфире радио Sputnik Абхазия... 19.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-19T14:23+0300
2023-07-19T14:23+0300
2023-07-19T17:22+0300
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Трапш о перспективах российско-турецких отношений
Трапш о перспективах российско-турецких отношений
Россия в понедельник уведомила Турцию, Украину и ООН о том, что возражает против продления зерновой сделки. Это означает отзыв российских гарантий безопасности судоходства и сворачивание морского гуманитарного коридора в северо-западной акватории Черного моря. Для этого района восстанавливается режим временно опасного для судоходства. Таким образом, без участия России черноморская зерновая инициатива прекратила свое функционирование с 18 июля.Основной задачей Украины после окончания зерновой сделки может стать попытка получить поддержку Турции в вопросе военного сопровождения судов из украинских портов, однако Анкара вряд ли поддержит такое предложение и не станет рисковать, передает агентство Bloomberg.По мнению политолога Николая Трапш, состояние российско-турецких отношений не отличается от состояния предшествующего периода. Каждая сторона, и прежде всего турецкая, стремится соблюсти свои интересы, считает политолог.Все эти действия, по мнению Трапш, формируют впечатление, что каждое новое не совсем приятное или негативное для России действие турецких властей неизбежно вызовет какое-то существенное осложнение отношений. Подробности слушайте в аудиофайле. * Террористическая организация, запрещенная на территории России.
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подкасты, россия, турция, зерно, экономика, украина, в мире, аудио
подкасты, россия, турция, зерно, экономика, украина, в мире, аудио
Трапш о перспективах российско-турецких отношений
14:23 19.07.2023 (обновлено: 17:22 19.07.2023)
Перспективы российско-турецких отношений, а также причины и последствия отказа России от продления зерновой сделки в эфире радио Sputnik Абхазия прокомментировал политолог Николай Трапш.
Россия в понедельник уведомила Турцию, Украину и ООН о том, что возражает против продления зерновой сделки. Это означает отзыв российских гарантий безопасности судоходства и сворачивание морского гуманитарного коридора в северо-западной акватории Черного моря. Для этого района восстанавливается режим временно опасного для судоходства. Таким образом, без участия России черноморская зерновая инициатива прекратила свое функционирование с 18 июля.
Основной задачей Украины после окончания зерновой сделки может стать попытка получить поддержку Турции в вопросе военного сопровождения судов из украинских портов, однако Анкара вряд ли поддержит такое предложение и не станет рисковать, передает агентство Bloomberg
.
По мнению политолога Николая Трапш, состояние российско-турецких отношений не отличается от состояния предшествующего периода. Каждая сторона, и прежде всего турецкая, стремится соблюсти свои интересы, считает политолог.
"Слишком много экономических связей, которые требуют системного поддержания – это и вопрос с турецким туристическим бизнесом, и вопрос со строительством крупной атомной электростанции, и с обеспечением Турции энергоресурсами. Поэтому турецким властям совершенно невыгодно разрывать отношения с Россией или их существенно усложнять. С другой стороны, у них есть интересы за пределами российско-турецких взаимоотношений – это и давняя идея о вступлении в ЕС, и консолидированное политическое давление Запада. Поэтому Турция пытается сыграть и на другой стороне шахматной доски – поставлять Украине оружие и целый ряд товаров, необходимых ей для продолжения войны. Это и вторичные политические демарши вроде возвращения лидеров "Азова"*, которые должны были содержаться в Турции до завершения спецоперации", – отметил политолог.
Все эти действия, по мнению Трапш, формируют впечатление, что каждое новое не совсем приятное или негативное для России действие турецких властей неизбежно вызовет какое-то существенное осложнение отношений.
"Пока каких-то красных линий достигнуто не было. Поэтому Эрдоган легко констатировал, что, ну ушла в прошлое зерновая сделка и ушла", – считает Николай Трапш.
Подробности слушайте в аудиофайле
.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России.