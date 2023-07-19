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Турбаза: Пачулия об активном отдыхе в Абхазии

Турбаза: Пачулия об активном отдыхе в Абхазии

Гид Сандрик Пачулия в программе "Турбаза" о возможностях и развитии активного отдыха в Абхазии. 19.07.2023, Sputnik Абхазия

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Турбаза: Пачулия об активном отдыхе в Абхазии Турбаза: Пачулия об активном отдыхе в Абхазии

Сапсерфинг, джиппинг – основные развитые виды отдыха в Абхазии. Рафтинг и пеший туризм постепенно обретают популярность, сообщил Пачулия."Джиппинг является наиболее популярным. Это то, чем пользуется большая часть туристов. Но в Абхазии постепенно появляется что-то новое и со временем станет популярным. Это рафтинг, это трекинг. Потому что большая часть Абхазии горная, а горы надо осваивать. И только-только набирают обороты в Абхазии роупджампинг и каньонинг", – рассказал Пачулия. Подробности слушайте в аудиофайле.

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