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Турбаза: Пачулия об активном отдыхе в Абхазии
Турбаза: Пачулия об активном отдыхе в Абхазии
Гид Сандрик Пачулия в программе "Турбаза" о возможностях и развитии активного отдыха в Абхазии. 19.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-19T11:21+0300
2023-07-19T11:21+0300
2023-07-19T11:22+0300
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Турбаза: Пачулия об активном отдыхе в Абхазии
Турбаза: Пачулия об активном отдыхе в Абхазии
Сапсерфинг, джиппинг – основные развитые виды отдыха в Абхазии. Рафтинг и пеший туризм постепенно обретают популярность, сообщил Пачулия."Джиппинг является наиболее популярным. Это то, чем пользуется большая часть туристов. Но в Абхазии постепенно появляется что-то новое и со временем станет популярным. Это рафтинг, это трекинг. Потому что большая часть Абхазии горная, а горы надо осваивать. И только-только набирают обороты в Абхазии роупджампинг и каньонинг", – рассказал Пачулия. Подробности слушайте в аудиофайле.
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подкасты, абхазия, турбаза, отдых в абхазии, аудио
Турбаза: Пачулия об активном отдыхе в Абхазии
11:21 19.07.2023 (обновлено: 11:22 19.07.2023)
Гид Сандрик Пачулия в программе "Турбаза" о возможностях и развитии активного отдыха в Абхазии.
Сапсерфинг, джиппинг – основные развитые виды отдыха в Абхазии. Рафтинг и пеший туризм постепенно обретают популярность, сообщил Пачулия.
"Джиппинг является наиболее популярным. Это то, чем пользуется большая часть туристов. Но в Абхазии постепенно появляется что-то новое и со временем станет популярным. Это рафтинг, это трекинг. Потому что большая часть Абхазии горная, а горы надо осваивать. И только-только набирают обороты в Абхазии роупджампинг и каньонинг", – рассказал Пачулия.
Подробности слушайте в аудиофайле
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