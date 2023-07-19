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Убит криминальный авторитет Динрид
Убит криминальный авторитет Динрид
Возбуждено уголовное дело по факту умышленного убийства, незаконного хранения, ношения и перевозки огнестрельного оружия. 19.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-19T16:41+0300
2023-07-19T16:41+0300
2023-07-19T16:55+0300
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СУХУМ, 19 июл – Sputnik. Криминальный авторитет Тимур Ахуба, более известный как Динрид, был убит в Гудаутском районе, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Абхазии. Убийство произошло в селе Абгархук примерно в 15:00. В настоящее время оперативно-следственная группа осматривает место происшествия, правоохранительным органам дано указание задержать человека, причастного к совершению преступления.
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новости, абхазия, убийство, генеральная прокуратура абхазии
Убит криминальный авторитет Динрид
16:41 19.07.2023 (обновлено: 16:55 19.07.2023)
Возбуждено уголовное дело по факту умышленного убийства, незаконного хранения, ношения и перевозки огнестрельного оружия.
СУХУМ, 19 июл – Sputnik.
Криминальный авторитет Тимур Ахуба, более известный как Динрид, был убит в Гудаутском районе, сообщает
пресс-служба Генеральной прокуратуры Абхазии.
Убийство произошло в селе Абгархук примерно в 15:00.
В настоящее время оперативно-следственная группа осматривает место происшествия, правоохранительным органам дано указание задержать человека, причастного к совершению преступления.