https://sputnik-abkhazia.ru/20230719/ubit-kriminalnyy-avtoritet-dinrid-1047025338.html

Убит криминальный авторитет Динрид

Убит криминальный авторитет Динрид

Возбуждено уголовное дело по факту умышленного убийства, незаконного хранения, ношения и перевозки огнестрельного оружия. 19.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-19T16:41+0300

2023-07-19T16:41+0300

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СУХУМ, 19 июл – Sputnik. Криминальный авторитет Тимур Ахуба, более известный как Динрид, был убит в Гудаутском районе, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Абхазии. Убийство произошло в селе Абгархук примерно в 15:00. В настоящее время оперативно-следственная группа осматривает место происшествия, правоохранительным органам дано указание задержать человека, причастного к совершению преступления.

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