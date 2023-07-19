https://sputnik-abkhazia.ru/20230719/yuriy-lagvilava-nagrazhden-ordenom-akhdz-apsha-iii-stepeni-1047029062.html

Юрий Лагвилава награжден орденом "Ахьдз-Апша" III степени

Юрий Лагвилава награжден орденом "Ахьдз-Апша" III степени

Соответствующий указ был подписан президентом Абхазии Асланом Бжания в среду, 19 июля. 19.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-19T19:34+0300

2023-07-19T19:34+0300

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СУХУМ, 19 июл – Sputnik. Председатель Совета старейшин Очамчырского района Юрий Лагвилава был награжден орденом "Ахьдз-Апша" III степени. Об этом сообщает пресс-служба президента Абхазии."За заслуги перед Отечеством, активную общественно-политическую деятельность наградить орденом "Ахьдз-Апша" III степени председателя Совета старейшин Очамчырского района Лагвилава Юрия Григорьевича", – говорится в указе.

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