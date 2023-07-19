https://sputnik-abkhazia.ru/20230719/yuriy-lagvilava-nagrazhden-ordenom-akhdz-apsha-iii-stepeni-1047029062.html
Юрий Лагвилава награжден орденом "Ахьдз-Апша" III степени
Юрий Лагвилава награжден орденом "Ахьдз-Апша" III степени
Соответствующий указ был подписан президентом Абхазии Асланом Бжания в среду, 19 июля. 19.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-19T19:34+0300
2023-07-19T19:34+0300
2023-07-19T19:53+0300
в абхазии
абхазия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/101432/05/1014320502_0:387:6016:3771_1920x0_80_0_0_b3ccba806d997a7600651d0dbe594c0b.jpg
СУХУМ, 19 июл – Sputnik. Председатель Совета старейшин Очамчырского района Юрий Лагвилава был награжден орденом "Ахьдз-Апша" III степени. Об этом сообщает пресс-служба президента Абхазии."За заслуги перед Отечеством, активную общественно-политическую деятельность наградить орденом "Ахьдз-Апша" III степени председателя Совета старейшин Очамчырского района Лагвилава Юрия Григорьевича", – говорится в указе.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/101432/05/1014320502_461:0:5816:4016_1920x0_80_0_0_4ab7c8ee737b6b6edf3f8fafaca21a89.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, новости
Юрий Лагвилава награжден орденом "Ахьдз-Апша" III степени
19:34 19.07.2023 (обновлено: 19:53 19.07.2023)
Соответствующий указ был подписан президентом Абхазии Асланом Бжания в среду, 19 июля.
СУХУМ, 19 июл – Sputnik.
Председатель Совета старейшин Очамчырского района Юрий Лагвилава был награжден орденом "Ахьдз-Апша" III степени. Об этом сообщает
пресс-служба президента Абхазии.
"За заслуги перед Отечеством, активную общественно-политическую деятельность наградить орденом "Ахьдз-Апша" III степени председателя Совета старейшин Очамчырского района Лагвилава Юрия Григорьевича", – говорится в указе.