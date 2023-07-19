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Житель Эшеры подозревается в развратных действиях в отношении несовершеннолетней

Житель Эшеры подозревается в развратных действиях в отношении несовершеннолетней

В случае обвинительного приговора подозреваемому может грозить лишение свободы в колонии общего режима сроком до 10 лет. 19.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-19T13:18+0300

2023-07-19T13:18+0300

2023-07-19T16:45+0300

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СУХУМ, 19 июл – Sputnik. Житель Нижней Эшеры Александр Испирян подозревается в совершении развратных действий в отношении девятилетней девочки, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Абхазии. "Испирян А.А. подозревается в том, что проводил беседы сексуального характера с малолетней – 2014 года рождения (данные о которой в интересах следствия разглашению не подлежат), целью которых было удовлетворение его половых потребностей", – говорится в сообщении ведомства.После задержания 67-летний мужчина дал показания, в которых не отрицал факта ведения подобных разговоров. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 130 Уголовного кодекса Абхазии ("Развратные действия в отношении лица заведомо не достигшего 14-летнего возраста" - прим.).Прокуратура Сухумского района направила в суд ходатайство о заключении Александра Испиряна под стражу на два месяца.

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