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Житель Эшеры подозревается в развратных действиях в отношении несовершеннолетней
Житель Эшеры подозревается в развратных действиях в отношении несовершеннолетней
В случае обвинительного приговора подозреваемому может грозить лишение свободы в колонии общего режима сроком до 10 лет. 19.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-19T13:18+0300
2023-07-19T13:18+0300
2023-07-19T16:45+0300
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СУХУМ, 19 июл – Sputnik. Житель Нижней Эшеры Александр Испирян подозревается в совершении развратных действий в отношении девятилетней девочки, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Абхазии. "Испирян А.А. подозревается в том, что проводил беседы сексуального характера с малолетней – 2014 года рождения (данные о которой в интересах следствия разглашению не подлежат), целью которых было удовлетворение его половых потребностей", – говорится в сообщении ведомства.После задержания 67-летний мужчина дал показания, в которых не отрицал факта ведения подобных разговоров. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 130 Уголовного кодекса Абхазии ("Развратные действия в отношении лица заведомо не достигшего 14-летнего возраста" - прим.).Прокуратура Сухумского района направила в суд ходатайство о заключении Александра Испиряна под стражу на два месяца.
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абхазия, новости, генеральная прокуратура абхазии
абхазия, новости, генеральная прокуратура абхазии
Житель Эшеры подозревается в развратных действиях в отношении несовершеннолетней
13:18 19.07.2023 (обновлено: 16:45 19.07.2023)
В случае обвинительного приговора подозреваемому может грозить лишение свободы в колонии общего режима сроком до 10 лет.
СУХУМ, 19 июл – Sputnik.
Житель Нижней Эшеры Александр Испирян подозревается в совершении развратных действий в отношении девятилетней девочки, сообщает
пресс-служба Генеральной прокуратуры Абхазии.
"Испирян А.А. подозревается в том, что проводил беседы сексуального характера с малолетней – 2014 года рождения (данные о которой в интересах следствия разглашению не подлежат), целью которых было удовлетворение его половых потребностей", – говорится в сообщении ведомства.
После задержания 67-летний мужчина дал показания, в которых не отрицал факта ведения подобных разговоров.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 130 Уголовного кодекса Абхазии ("Развратные действия в отношении лица заведомо не достигшего 14-летнего возраста" - прим.).
Прокуратура Сухумского района направила в суд ходатайство о заключении Александра Испиряна под стражу на два месяца.