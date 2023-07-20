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Абхазская железная леди: жизнь и творчество Марины Эшба

Абхазская железная леди: жизнь и творчество Марины Эшба

Дочь революционера и "первой Тифлисской красавицы". В ее жизни были и ссылка, и суровая юность под клеймом "врагов народа", но талант и железный характер, о... 20.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-20T12:15+0300

2023-07-20T12:15+0300

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20 июля 1924 года родилась первая абхазская женщина-скульптор Марина Эшба.SputnikОна была дочерью одного из самых известных абхазских революционеров – Ефрема Эшба. Сразу после установления советской власти он отправился с дипломатической миссией в качестве представителя СССР в страны Европы и США. Так, Марина появилась на свет в Лондоне в июле 1924 года. Там ее отец работал в торгпредстве Советской России, откуда его выгнали за коммунистическую пропаганду, утверждает сын Марины – Владимир Аршба. Позже его деда – Ефрема Эшба — послали в торгпредство Советского Союза в Соединенных Штатах Америки.В годы репрессий, когда Ефрем Эшба был отправлен в ссылку на Колыму, где и был расстрелян в 1939 году, его семье пришлось очень тяжело. Как рассказывал друг Марины Эшба, писатель и публицист Джума Ахуба, Марину, ее сестру Лизу вместе с матерью отправили в Казахстан, где им приходилось сажать хлопок по колено в воде."Она всегда жаловалась, что после тех времен у нее часто болели кости", — рассказывал Джума Ахуба.Через какое-то время Марине, ее сестре и матери разрешили вернуться в Абхазию, но жилья как "врагам народа" так и не дали."Они с мамой и сестрой поселились в Бедийском храме, жили там какое-то время", — утверждал Джума Ахуба.По сведениям искусствоведа Азы Аргун, среднюю школу Марина Эшба окончила в городе Очамчыра, а в 1945 году решилась поехать в Москву – поступать "в Московский институт декоративно-прикладного искусства на факультет скульптуры. Она училась у знаменитого скульптора, профессора Е. Ф. Белашовой. В 1951 году окончила институт. За отличные успехи в учебе и активное участие в художественной жизни города Москва Марина была принята в члены Союза художников Москвы, а затем и Союза художников СССР".В МосквеЕще будучи в Москве, она проявляет себя как талантливый мастер. Несколько медалей, созданных Мариной, были признаны лучшими на Всесоюзном конкурсе медалей, проходившем в 1958 году. В центре внимания и скульптуры Марины Эшба, так, скульптура "Рабочий" была поставлена в Польше. Она участвует в оформлении Севастопольского государственного драматического театра, создает скульптуры известнейших людей, среди которых знаменитый режиссер Константин Станиславский.В Москве Марина Ефремовна Эшба и познакомилась с молодым кандидатом исторических наук, изучавшим первые годы жизни в советской Абхазии, Тариэлом Аршба. Интерес к жизни отца Марины и свел двух молодых людей, утверждал друживший с этой семьей и работавший вместе с Тариэлом в редакции газеты "Советская Абхазия" Джума Виссарионович Ахуба. В 1958 году Марина Эшба и Тариэл Аршба поженились, так она переехала жить в Абхазию. У них родился сын Владимир.Портрет Джумы Ахуба"Мне Тариэл часто показывал ее работы, скульптуры, медали, я смотрел, восхищался, а однажды он мне сказал, что Марина хочет сделать мою скульптуру и просит меня позировать, — вспоминал Джума Виссарионивич. — Она мне сказала, что у меня очень интересная и необычная внешность для абхазца".Джума Ахуба позировал Марине Эшба в течение месяца и был очень удивлен тем, насколько кропотливо и дотошно работала Марина. Она вновь и вновь разрушала созданные скульптуры, пока у нее не получалось именно то, чего она добивалась.По словам Ахуба, Марину Ефремовну всегда мучило то, что ее отец захоронен где-то на чужбине, она мечтала о возвращении его праха на родину.Железный характерМарина Эшба была гостеприимной хозяйкой, невероятно обаятельной женщиной, а еще настоящей интеллектуалкой с достаточно твердым характером, говорит Ахуба. Характер главным образом проявлялся в работе, утверждает Ахуба. Ведь Марина Ефремовна возглавляла Союз художников Абхазии с 1962 по 1972 годы. Приходившие из Тбилиси официальные письма она отсылала обратно адресатам, утверждая, что письма должны быть переведены с грузинского языка, чтобы она смогла их прочитать. А однажды, когда из Грузии приехал в Сухум Эдуард Шеварднадзе, и по этому случаю в выставочном зале устроили огромную выставку абхазских художников, Эшба заявила ему, что вместо того, чтобы произносить хвалебные речи в честь абхазских мастеров, лучше было бы помочь самым талантливым из них приобрести мастерские."Вот, например, Валерий Гамгиа, сказала она Шеварднадзе, талантливейший художник, но нет у него ни мастерской, ни жилья, ничего, — вспоминал об этом случае присутствовавший на этой выставке Джума Ахуба, — Шеварднадзе ухмылялся, сказал, что слишком молод этот Гамгиа, чтобы его так превозносить, но тогда и я не выдержал, вспылил, талант не измеряется возрастом, сказал я ему тогда".Словом, вопрос с мастерской для Гамгиа был решен тогда. Удивительно, но существуют даже архивные фотографии, на которых запечатлен именно момент спора в выставочном зале о том, "достоин или не достоин Гамгиа" своей мастерской.И много, очень много вопросов решала Марина Эшба, будучи во главе Союза художников. Об этом пишет и искусствовед Аза Аргун:"Марина Эшба возглавляет Союз художников Абхазии и заметно активизирует его жизнедеятельность. Вместе с министром культуры Владимиром Кварчелия она способствует формированию и росту национальных кадров в области культуры, добивается расширения площади и капитального ремонта выставочного зала Союза художников Абхазии, помогает художникам принимать участие во всесоюзных, республиканских и зарубежных выставках. Марина старалась помочь каждому художнику по мере своих возможностей. Обладая смелым и решительным характером, будучи чутким и неравнодушным человеком, она буквально отвоевывала вместе с Владимиром Кварчелия жилье и участки для мастерских нашим художникам. Конечно, она была профессионалом высокого класса в своей области, много сделала для развития монументальной и станковой скульптуры в нашей республике".Марина Эшба создала немало талантливых скульптур, мемориальных памятников, портретов современников в бронзе."Дважды расстрелянный" и другие работыОдну из ее работ – памятник ее отцу Ефрему Эшба можно видеть в самом центре Сухума. Установленный там в 1973 году, памятник сильно пострадал во время Отечественной войны народа Абхазии, но Марина Ефремовна была убеждена – восстанавливать его не стоит.В 1984 году Марина Ефремовна была удостоена Государственной премии имени Дмитрия Гулиа за мемориальный комплекс "Памяти павшим героям в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов". Он установлен на центральной площади города Гудаута.Одним из тех, с кем дружила и чей образ воссоздала в гипсе был писатель Фазиль Искандер. В работе, посвященной Искандеру, по словам искусствоведа Азы Аргун чувствуется "стремление скульптора к созданию полуфигурного портрета и введение рук в композицию, придающих вслед за лицом наибольшую выразительность образу".По словам сына Марины Ефремовны, Владимира Аршба, "в конце шестидесятых — начале семидесятых Фазиль Абдулович часто приходил к ним домой, настроение было плохое, из-за того что не понимали его книг, критиковали".Много прекрасных скульптур, бюстов и портретов создала скульптор Марина Эшба – это и потреты Татьяны Гулиа, Гули Кичба, многие другие. Ее работы экспонировались неоднакратно в Абхазии, городах СССР, некоторых странах дальнего зарубежья. Первая персональная выставка состоялась в 1996 году, вторая — в 2004 году, уже посмертно.О скульпторе Марине Эшба известно не так уж много. Джума Ахуба рассказывал, что однажды он сказал ей: "Марина, надо же писать мемуары, ну, или хотя бы вести дневник". — Она лишь улыбнулась и ответила, что всей правды все равно никто не напишет.

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