https://sputnik-abkhazia.ru/20230720/adleyba-o-postradavshikh-ot-stikhii-v-gagrskom-rayone-stanovitsya-legche-kogda-vidyat-vnimanie-1047037012.html

Адлейба о пострадавших от стихии в Гагрском районе: становится легче, когда видят внимание

Адлейба о пострадавших от стихии в Гагрском районе: становится легче, когда видят внимание

О том, как люди справляются с последствиями наводнения в Гагрском районе, как координируют свои действия волонтеры, и что немаловажно пострадавшим, в эфире... 20.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-20T13:45+0300

2023-07-20T13:45+0300

2023-07-20T13:57+0300

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Адлейба о пострадавших от стихии в Гагрском районе: становится легче, когда видят внимание Адлейба о пострадавших от стихии в Гагрском районе: становится легче, когда видят внимание

В результате обильных осадков в ночь с 8 на 9 июля произошло сильное наводнение в Гагрском районе. Более тысячи домовладений были подтоплены, пострадала и инфраструктура. Согласно указу главы района Юрия Хагуш, были созданы штаб и комиссия по ликвидации последствий стихии.По словам жительницы Гагры, волонтера Асиды Адлейба, ликвидация последствий стихии – вопрос не одного месяца."Помощь нужна. До сих пор есть семьи, которым нужна физическая помощь. Мы рады всем, кто может помочь, пусть приезжают, скоординируем… Каждый пострадавший просто хочет, чтобы с ним поговорили. Знаю, что администрация поселков старается зайти в каждый дом. Когда говорят людям: "Не бойтесь, мы все рядом, решим, нужно время", они успокаиваются. Люди не требуют сверхъестественных вещей, они просто хотят увидеть, что их поддерживают. И те люди, которые увидели это внимание, конечно же, им становится проще, но оценивать их состояние мне сложно. Когда у тебя вчера все было нормально и… Сейчас волонтерам еще надо помогать убирать, а дальше уже встать рядом с властями и помочь в той же раздаче гуманитарного груза, который собирают в помощь и, конечно же, в вопросе ремонтных работ, если кто-то готов открывать сборы для закупки стройматериалов или умеет делать ремонт, положить тот же ламинат. Такие волонтеры нам нужны", – сказала Адлейба.Полная версия беседы в аудиофайле.

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