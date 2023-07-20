https://sputnik-abkhazia.ru/20230720/avtomobilisty-v-rossii-smogut-oformlyat-odnodnevnye-polisy-osago-1047042097.html

Автомобилисты в России смогут оформлять краткосрочные полисы ОСАГО

Автомобилисты в России смогут оформлять краткосрочные полисы ОСАГО

Госдума приняла во втором чтении законопроект, предусматривающий возможность оформлять краткосрочные полисы ОСАГО 20.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-20T15:40+0300

2023-07-20T15:40+0300

2023-07-20T17:00+0300

автомобили

россия

осаго

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СУХУМ, 20 июл – Sputnik. Автомобилисты в России смогут оформлять однодневные полисы ОСАГО.Сейчас по закону договор заключается на один год, минимальный срок – не меньше трех месяцев. При этом действуют два исключения: По новым правилам срок начала действия страховой защиты будет отложенным – не ранее чем через три дня после оформления или по согласованию со страховщиком.Для оформления полиса будет применяться понижающий коэффициент, его значение страховщики определят самостоятельно. Факторы установления таких коэффициентов они должны будут указывать в методике расчетов страховых взносов.Закон вступит в силу по истечении 210 дней после официального опубликования.

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автомобили, россия, осаго