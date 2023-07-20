https://sputnik-abkhazia.ru/20230720/avtomobilisty-v-rossii-smogut-oformlyat-odnodnevnye-polisy-osago-1047042097.html
Автомобилисты в России смогут оформлять краткосрочные полисы ОСАГО
Автомобилисты в России смогут оформлять краткосрочные полисы ОСАГО
Госдума приняла во втором чтении законопроект, предусматривающий возможность оформлять краткосрочные полисы ОСАГО 20.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-20T15:40+0300
2023-07-20T15:40+0300
2023-07-20T17:00+0300
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осаго
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СУХУМ, 20 июл – Sputnik. Автомобилисты в России смогут оформлять однодневные полисы ОСАГО.Сейчас по закону договор заключается на один год, минимальный срок – не меньше трех месяцев. При этом действуют два исключения: По новым правилам срок начала действия страховой защиты будет отложенным – не ранее чем через три дня после оформления или по согласованию со страховщиком.Для оформления полиса будет применяться понижающий коэффициент, его значение страховщики определят самостоятельно. Факторы установления таких коэффициентов они должны будут указывать в методике расчетов страховых взносов.Закон вступит в силу по истечении 210 дней после официального опубликования.
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автомобили, россия, осаго
автомобили, россия, осаго
Автомобилисты в России смогут оформлять краткосрочные полисы ОСАГО
15:40 20.07.2023 (обновлено: 17:00 20.07.2023)
Госдума приняла во втором чтении законопроект, предусматривающий возможность оформлять краткосрочные полисы ОСАГО
СУХУМ, 20 июл – Sputnik. Автомобилисты в России смогут оформлять однодневные полисы ОСАГО.
Госдума приняла во втором чтении законопроект, предусматривающий возможность оформить полис на срок от одного дня до трех месяцев.
Сейчас по закону договор заключается на один год, минимальный срок – не меньше трех месяцев. При этом действуют два исключения:
оформление полиса при покупке автомобиля для проезда к месту его регистрации (срок не больше 20 дней),
временное использование на территории России машины, которая зарегистрирована в иностранном государстве.
По новым правилам срок начала действия страховой защиты будет отложенным – не ранее чем через три дня после оформления или по согласованию со страховщиком.
Для оформления полиса будет применяться понижающий коэффициент, его значение страховщики определят самостоятельно. Факторы установления таких коэффициентов они должны будут указывать в методике расчетов страховых взносов.
Закон вступит в силу по истечении 210 дней после официального опубликования.