https://sputnik-abkhazia.ru/20230720/bzhaniya-otbyl-v-nalchik-s-odnodnevnym-vizitom-1047041185.html

Бжания отбыл в Нальчик с однодневным визитом

Бжания отбыл в Нальчик с однодневным визитом

В Начальчике с 18 по 21 июля будет проходить Международный туристско-патриотический молодежный форум "Единый Кавказ". 20.07.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 20 июл – Sputnik. Аслан Бжания отбыл в Нальчик с однодневным визитом для участия в работе проектной сессии Международного молодежного туристско-патриотического форума "Единый Кавказ". В программе форума будут образовательные площадки по различным направлениям, а также туристско-познавательная часть.

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