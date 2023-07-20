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Бжания отбыл в Нальчик с однодневным визитом
Бжания отбыл в Нальчик с однодневным визитом
В Начальчике с 18 по 21 июля будет проходить Международный туристско-патриотический молодежный форум "Единый Кавказ". 20.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-20T15:00+0300
2023-07-20T15:00+0300
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СУХУМ, 20 июл – Sputnik. Аслан Бжания отбыл в Нальчик с однодневным визитом для участия в работе проектной сессии Международного молодежного туристско-патриотического форума "Единый Кавказ". В программе форума будут образовательные площадки по различным направлениям, а также туристско-познавательная часть.
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аслан бжания, абхазия, кабардино-балкария, политика, нальчик
аслан бжания, абхазия, кабардино-балкария, политика, нальчик
Бжания отбыл в Нальчик с однодневным визитом
15:00 20.07.2023 (обновлено: 16:12 20.07.2023)
В Начальчике с 18 по 21 июля будет проходить Международный туристско-патриотический молодежный форум "Единый Кавказ".
СУХУМ, 20 июл – Sputnik. Аслан Бжания отбыл в Нальчик с однодневным визитом для участия в работе проектной сессии Международного молодежного туристско-патриотического форума "Единый Кавказ".
Основные задачи форума – формирование проектов в сфере гражданско-патриотического и общественно полезного молодежного туризма, разработка концепции укрепления межнационального и межконфессионального взаимодействия и единства народов Кавказа.
В программе форума будут образовательные площадки по различным направлениям, а также туристско-познавательная часть.