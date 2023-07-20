https://sputnik-abkhazia.ru/20230720/bzhaniya-vystupil-na-otkrytii-foruma-edinyy-kavkaz-v-nalchike-1047044842.html

Бжания выступил на открытии форума "Единый Кавказ" в Нальчике

Бжания выступил на открытии форума "Единый Кавказ" в Нальчике

Аслан Бжания прибыл в Нальчик с однодневным визитом для участия в форуме "Единый Кавказ". 20.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-20T19:35+0300

2023-07-20T19:35+0300

2023-07-20T19:35+0300

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туризм

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СУХУМ, 20 июл - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания приветствовал участников Международного молодежного туристско-патриотического форума "Единый Кавказ", который проходит в Нальчике. Он подчеркнул, что Абхазия всегда будет готова активно участвовать в реализации полезных и важных инициатив с братской Кабардино-Балкарской Республикой. В республике, по словам президента, придают большое значение обсуждению роли молодежи в развитии туризма и индустрии гостеприимства. "Республика Абхазия, определив туризм основным вектором своего развития, готова к обмену опытом и формированию совместных инициатив в рамках этого форума и шире – в рамках межрегионального и международного сотрудничества. Молодежь – это будущее наших народов, и их вклад в развитие туризма является непременным элементом успеха и процветания", - добавил Бжания.

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аслан бжания, абхазия, кабардино-балкария, нальчик, политика, туризм