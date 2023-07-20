https://sputnik-abkhazia.ru/20230720/glavnyy-chetverg-maliya-o-problemakh-popolneniya-byudzheta-gudautskogo-rayona--1047039911.html

Главный четверг: Малия о проблемах пополнения бюджета Гудаутского района

Главный четверг: Малия о проблемах пополнения бюджета Гудаутского района

Гудаутский, Очамчырский и Ткуарчалский районы будут получать поступления в бюджеты из доходов, полученных от посещения Рицинского парка и Новоафонской пещеры. 20.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-20T17:00+0300

2023-07-20T17:00+0300

2023-07-20T17:44+0300

радио

подкасты

главный четверг

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/07/14/1047040242_0:0:590:332_1920x0_80_0_0_c8b29c5af9e838b26e309340c1213b2e.jpg

Главный четверг: Малия о проблемах пополнения бюджета гудаутского района Главный четверг: Малия о проблемах пополнения бюджета гудаутского района

Закон "Об установлении отчислений в местные бюджеты", принятый Парламентом в окончательном чтении, действует до 31 декабря 2023 года.О том, как отразится этот закон на бюджете Гудаутского района и как намерены восполнить средства, в эфире радио Sputnik рассказал председатель Собрания Гудаутского района Валерий Малия.Гудаутский район ежегодно от посещения Рицинского парка и Новоафонской пещеры получал 97 миллионов рублей, проинформировал Малия. По его словам, на сегодняшний день бюджет района вместе с дотациями из республиканского бюджета составляет 609 миллионов, сокращение – существенное."Мы распределяли селам копейки, и это теперь будет сокращено. В прошлом году мы подняли заработную плату всем бюджетным организациям района на 30%, в гудаутской больнице было организовано трехразовое питание, были установлены камеры по всему городу, что способствовало снижению уровня преступности. Были отремонтированы дороги, тротуары. Впервые за счет профицита семи селам дополнительно было выделено по одному миллиону", – сказал Малия.Председатель Собрания Гудаутского района рассказал о новых крупных объектах, за счет которых пополняется бюджет."Мы скоро получим индикативный план и с отделом экономики будем рассматривать, все ли объекты включены. Возможно, есть упущение. Большие объекты бросаются в глаза, а вот средний бизнес не так виден. Не все стоят на учете у налоговой инспекции. Будем выявлять", – сказал Малия.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

подкасты, главный четверг, аудио