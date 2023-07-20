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Летний "спад": "пьяная" дорожная статистика в Абхазии за июнь
Летний "спад": "пьяная" дорожная статистика в Абхазии за июнь
Согласно данным МВД Абхазии, в минувший июнь сотрудники Госавтоинспекции составили 7062 протокола за различные виды нарушений ПДД. 20.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-20T10:15+0300
2023-07-20T10:15+0300
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Первый месяц лета 2023 года порадовал меньшим количеством случаев управления автомобилем в нетрезвом состоянии относительно предыдущего месяца. Если в мае инспекторы ГАИ выписали 380 штрафов за это нарушение, то в июне их количество снизилось до 255.SputnikЗначительное сокращение составленных блюстителями правопорядка штрафов за езду подшофе не могло не отразиться на статистике в отдельно взятых городах и районах республики. Позитивная тенденция наблюдается по всей Абхазии, кроме столицы.Например, в прошлом июне в Гагре и Гагрском районе было выявлено 40 случаев управления транспортом в состоянии опьянения, что примерно на 30% меньше, чем в мае. В Гудауте и в целом в районе тоже спад почти на 40%. А вот в Сухуме, напротив, зафиксировано увеличение случаев езды "навеселе" со 111 до 123 случаев.Напомним, что Парламент Абхазии принял законопроект, ужесточающий наказание за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. После вступления в силу этого документа, штраф за езду подшофе увеличился с 12 тысяч рублей до 30 с лишением права управление транспортом сроком на полгода. В возрастной категории тройка лидеров осталась неизменной, но некоторые из них поменялись местами. К примеру, обладатели "золота" в мае – водители в возрасте от 30 до 35 лет – в июне довольствовались "серебром". Они уступили тем, кому от 35 до 40 лет. "Бронза" ушла к автомобилистам в возрасте от 40 до 45 лет.Несовершеннолетних нарушителей этих ПДД в июне не было. Самому молодому из них было 20 лет, а самому старшему – 72 года, что на 12 лет больше чем возраст его майского "предшественника".Среди 251 нетрезвого мужчины за рулем были также представительницы прекрасной половины человечества. Всего их в июне было четверо. Три девушки – гостьи из России, одна из Гулрыпшского района. Самой молодой из них было 36 лет, а старшей – 45 лет.
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гаи, мвд абхазии, абхазия
гаи, мвд абхазии, абхазия
Летний "спад": "пьяная" дорожная статистика в Абхазии за июнь
10:15 20.07.2023 (обновлено: 10:42 20.07.2023)
Согласно данным МВД Абхазии, в минувший июнь сотрудники Госавтоинспекции составили 7062 протокола за различные виды нарушений ПДД.
Первый месяц лета 2023 года порадовал меньшим количеством случаев управления автомобилем в нетрезвом состоянии относительно предыдущего месяца. Если в мае инспекторы ГАИ выписали 380 штрафов за это нарушение, то в июне их количество снизилось до 255.
Значительное сокращение составленных блюстителями правопорядка штрафов за езду подшофе не могло не отразиться на статистике в отдельно взятых городах и районах республики. Позитивная тенденция наблюдается по всей Абхазии, кроме столицы.
Например, в прошлом июне в Гагре и Гагрском районе было выявлено 40 случаев управления транспортом в состоянии опьянения, что примерно на 30% меньше, чем в мае. В Гудауте и в целом в районе тоже спад почти на 40%. А вот в Сухуме, напротив, зафиксировано увеличение случаев езды "навеселе" со 111 до 123 случаев.
Таким образом, на первом месте июньской "пьяной" статистики вновь оказалась столица республики, второе и третье, как и в мае, заняли Гудаута и Гагра. Гулрыпшский и Сухумский районы поделили между собой четвертое место с 12 штрафами. За ними расположились Очамчыра, Гал и Ткуарчал, который в мае был на предпоследнем месте.
Напомним, что Парламент Абхазии принял законопроект, ужесточающий наказание за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. После вступления в силу этого документа, штраф за езду подшофе увеличился с 12 тысяч рублей до 30 с лишением права управление транспортом сроком на полгода.
В возрастной категории тройка лидеров осталась неизменной, но некоторые из них поменялись местами. К примеру, обладатели "золота" в мае – водители в возрасте от 30 до 35 лет – в июне довольствовались "серебром". Они уступили тем, кому от 35 до 40 лет. "Бронза" ушла к автомобилистам в возрасте от 40 до 45 лет.
Несовершеннолетних нарушителей этих ПДД в июне не было. Самому молодому из них было 20 лет, а самому старшему – 72 года, что на 12 лет больше чем возраст его майского "предшественника".
Среди 251 нетрезвого мужчины за рулем были также представительницы прекрасной половины человечества. Всего их в июне было четверо. Три девушки – гостьи из России, одна из Гулрыпшского района. Самой молодой из них было 36 лет, а старшей – 45 лет.