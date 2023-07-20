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Посредник: Сангулия о реконструкции и охране исторических памятников

Посредник: Сангулия о реконструкции и охране исторических памятников

Начальник Государственного управления охраны историко-культурного наследия Республики Абхазия Гарри Сангулия в программе "Посредник" на радио Sputnik. 20.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-20T11:40+0300

2023-07-20T11:40+0300

2023-07-20T11:40+0300

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Посредник: Сангулия о реконструкции и охране исторических памятников Посредник: Сангулия о реконструкции и охране исторических памятников

Как сообщил Сангулия, в настоящее время ведутся реставрационные работы на крупных исторических объектах в Абхазии, в частности, на железнодорожной станции, на Анакопии в Новом Афоне и в Гагре на священном источнике. О том, как удается сохранять историческую ценность объектов, с какими сложностями сталкиваются хранители истории, слушайте в аудиофайле.

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