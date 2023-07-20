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Посредник: Сангулия о реконструкции и охране исторических памятников
Посредник: Сангулия о реконструкции и охране исторических памятников
Начальник Государственного управления охраны историко-культурного наследия Республики Абхазия Гарри Сангулия в программе "Посредник" на радио Sputnik. 20.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-20T11:40+0300
2023-07-20T11:40+0300
2023-07-20T11:40+0300
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Посредник: Сангулия о реконструкции и охране исторических памятников
Посредник: Сангулия о реконструкции и охране исторических памятников
Как сообщил Сангулия, в настоящее время ведутся реставрационные работы на крупных исторических объектах в Абхазии, в частности, на железнодорожной станции, на Анакопии в Новом Афоне и в Гагре на священном источнике. О том, как удается сохранять историческую ценность объектов, с какими сложностями сталкиваются хранители истории, слушайте в аудиофайле.
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подкасты, абхазия, посредник, охрана историко-культурного наследия, охрана памятников, аудио
подкасты, абхазия, посредник, охрана историко-культурного наследия, охрана памятников, аудио
Посредник: Сангулия о реконструкции и охране исторических памятников
Начальник Государственного управления охраны историко-культурного наследия Республики Абхазия Гарри Сангулия в программе "Посредник" на радио Sputnik.
Как сообщил Сангулия, в настоящее время ведутся реставрационные работы на крупных исторических объектах в Абхазии, в частности, на железнодорожной станции, на Анакопии в Новом Афоне и в Гагре на священном источнике.
О том, как удается сохранять историческую ценность объектов, с какими сложностями сталкиваются хранители истории, слушайте в аудиофайле.