https://sputnik-abkhazia.ru/20230720/premeru-dolozhili-o-planakh-po-stroitelstvu-i-remontu-obektov-vo-vsekh-rayonakh-abkhazii-1047043514.html

Премьеру доложили о планах по строительству и ремонту объектов во всех районах Абхазии

Премьеру доложили о планах по строительству и ремонту объектов во всех районах Абхазии

Работы будут осуществляться за счет собственных средств республиканского бюджета, общий объем затрат – 270 млн руб. 20.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-20T17:35+0300

2023-07-20T17:35+0300

2023-07-20T18:01+0300

в абхазии

бюджет

абхазия

александр анкваб

абхазия: благоустройство районов и городов

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СУХУМ, 20 июл – Sputnik. Ход выполнения ремонтно-строительных работ на объектах разного назначения во всех районах Абхазии обсудил премьер-министр Александр Анкваб с начальником Управления капитального строительства Тимуром Агрба и гендиректором РУП "Абхазстрой" Русланом Тванба.Перечень объектов утвержден Кабмином, работы будут осуществляться за счет собственных средств республиканского бюджета, общий объем затрат – 270 млн руб.По информации УКС и РУП "Абхазстрой", в ближайшие дни строители приступят к выполнению работ во всех регионах республики.Общий объем финансирования в Сухуме – 22 млн 300 тыс руб. В столице предусмотрены:В Гагрском районе:В Гале отремонтируют средние школы №1 и №2 на общую сумму 8 млн 664 тыс руб. В Гудаутском районе:Гулрыпшский район: В Очамчырском районе:В Сухумском районе: В Ткуарчалском районе:Премьер-министр поручил завершить работы до начала учебного года во всех общеобразовательных школах, в приоритете также дошкольные учреждения.

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бюджет, абхазия, александр анкваб, абхазия: благоустройство районов и городов