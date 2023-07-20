Премьеру доложили о планах по строительству и ремонту объектов во всех районах Абхазии
17:35 20.07.2023 (обновлено: 18:01 20.07.2023)
© Sputnik / Томас Тхайцук Кабинет Министров Абхазии
© Sputnik / Томас Тхайцук
Работы будут осуществляться за счет собственных средств республиканского бюджета, общий объем затрат – 270 млн руб.
СУХУМ, 20 июл – Sputnik. Ход выполнения ремонтно-строительных работ на объектах разного назначения во всех районах Абхазии обсудил премьер-министр Александр Анкваб с начальником Управления капитального строительства Тимуром Агрба и гендиректором РУП "Абхазстрой" Русланом Тванба.
Перечень объектов утвержден Кабмином, работы будут осуществляться за счет собственных средств республиканского бюджета, общий объем затрат – 270 млн руб.
По информации УКС и РУП "Абхазстрой", в ближайшие дни строители приступят к выполнению работ во всех регионах республики.
Общий объем финансирования в Сухуме – 22 млн 300 тыс руб. В столице предусмотрены:
капремонт спортзала в школе №7,
капремонт улиц 4 Марта и Ласурия,
асфальтирование улиц Чехова и Квициния, двух участков Кодорского шоссе.
В Гагрском районе:
в Пицунде построят детские площадки в дошкольном учреждении "Алашара" и на территории Парка Славы, общая сумма – 2 млн 400 тыс руб;
капитальный ремонт распределительных электросетей в поселке Бзыпта – 5 млн руб;
капитальный ремонт водопроводной сети в селе Чагрипш – 1 млн 274 тыс руб;
асфальтобетонное покрытие части улиц Лакоба и Сухумского шоссе в Гагре – 8 млн руб.
В Гале отремонтируют средние школы №1 и №2 на общую сумму 8 млн 664 тыс руб.
В Гудаутском районе:
электромонтажные работы на ТП №201 и 214 в селе Дурипш, общая сумма финансирования – 6 млн 124 тыс руб;
строительство мини-стадионов в селах Аацы, Куланырхуа, Отхара, Хуап - на 21 млн 995 тыс руб;
ремонтные работы в гудаутской школе №5 - на сумму более 1 млн 800 тыс руб.
Гулрыпшский район:
капитальный ремонт набережной в селе Пшап – около 4 млн 250 тыс руб;
капитальный ремонт отдельных помещений Республиканской специализированной психиатрической больницы – более 3 млн 740 тыс руб;
строительство резервуара питьевой воды в районе Республиканского противотуберкулезного диспансера – более 7 млн руб;
бурение трех водозаборных скважин в селе Цкыбын - 1 млн 500 тыс руб;
замена электротрансформаторов – 1 млн руб;
ограждение цанбекуарской школы в селе Пшап – 2 млн 200 тыс руб;
строительство детской площадки в дошкольном учреждении "Куараса" в селе Дранда и мини-стадиона в селе Уарча – 6 млн 200 тыс руб.
В Очамчырском районе:
завершить ремонтные работы в фельдшерско-акушерском пункте села Джгярда – 2 млн 500 тыс руб;
капитальный ремонт водопроводных сетей в селе Члоу – более 13 млн руб;
строительство мини-стадионов в селах Баслаху, Пакуащ и Тхина – 16 млн 672 тыс руб;
ремонтные работы, в том числе капитальные, в общеобразовательных школах сел Баслаху, Джал, Мыку, Гуп, Кутол, Кындыг – более 23 млн 112 тыс руб.
В Сухумском районе:
электромонтажные работы на ТП №33 и №53 в селе Ачадара – 5 млн руб;
капитальный ремонт водопроводной сети в селе Эшера – 2 млн руб;
строительство мини-стадиона в селе Эшера – 5 млн руб.
В Ткуарчалском районе:
устройство подпорной стены на улице Аршба в Ткуарчале – 1 млн 500 тыс;
спортзал школы №4 – 2 млн 500 тыс;
ремонт кровли Дворца культуры имени Д. Гулиа – около 3 млн руб;
строительство двух городских детских площадок – 2 млн 600 тыс;
строительство детской площадки в поселке Акармара – 1млн 200 тыс;
капитальный ремонт моста в селе Агубедиа – 8 млн руб;
ремонтные работы в агубедийской школе №1 – 4 млн руб.
Премьер-министр поручил завершить работы до начала учебного года во всех общеобразовательных школах, в приоритете также дошкольные учреждения.