Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Жаркое лето 2022 года - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230720/premeru-dolozhili-o-planakh-po-stroitelstvu-i-remontu-obektov-vo-vsekh-rayonakh-abkhazii-1047043514.html
Премьеру доложили о планах по строительству и ремонту объектов во всех районах Абхазии
Премьеру доложили о планах по строительству и ремонту объектов во всех районах Абхазии
Работы будут осуществляться за счет собственных средств республиканского бюджета, общий объем затрат – 270 млн руб. 20.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-20T17:35+0300
2023-07-20T18:01+0300
в абхазии
бюджет
абхазия
александр анкваб
абхазия: благоустройство районов и городов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/04/0a/1045192315_0:161:3068:1887_1920x0_80_0_0_142a06b11ec8997a21d66647349a37c3.jpg
СУХУМ, 20 июл – Sputnik. Ход выполнения ремонтно-строительных работ на объектах разного назначения во всех районах Абхазии обсудил премьер-министр Александр Анкваб с начальником Управления капитального строительства Тимуром Агрба и гендиректором РУП "Абхазстрой" Русланом Тванба.Перечень объектов утвержден Кабмином, работы будут осуществляться за счет собственных средств республиканского бюджета, общий объем затрат – 270 млн руб.По информации УКС и РУП "Абхазстрой", в ближайшие дни строители приступят к выполнению работ во всех регионах республики.Общий объем финансирования в Сухуме – 22 млн 300 тыс руб. В столице предусмотрены:В Гагрском районе:В Гале отремонтируют средние школы №1 и №2 на общую сумму 8 млн 664 тыс руб. В Гудаутском районе:Гулрыпшский район: В Очамчырском районе:В Сухумском районе: В Ткуарчалском районе:Премьер-министр поручил завершить работы до начала учебного года во всех общеобразовательных школах, в приоритете также дошкольные учреждения.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/04/0a/1045192315_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_3883ed7baf59a47c22f992799a4eec6b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
бюджет, абхазия, александр анкваб, абхазия: благоустройство районов и городов
бюджет, абхазия, александр анкваб, абхазия: благоустройство районов и городов

Премьеру доложили о планах по строительству и ремонту объектов во всех районах Абхазии

17:35 20.07.2023 (обновлено: 18:01 20.07.2023)
© Sputnik / Томас Тхайцук Кабинет Министров Абхазии
Кабинет Министров Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 20.07.2023
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться на
НовостиTelegram
Работы будут осуществляться за счет собственных средств республиканского бюджета, общий объем затрат – 270 млн руб.
СУХУМ, 20 июл – Sputnik. Ход выполнения ремонтно-строительных работ на объектах разного назначения во всех районах Абхазии обсудил премьер-министр Александр Анкваб с начальником Управления капитального строительства Тимуром Агрба и гендиректором РУП "Абхазстрой" Русланом Тванба.
Перечень объектов утвержден Кабмином, работы будут осуществляться за счет собственных средств республиканского бюджета, общий объем затрат – 270 млн руб.
По информации УКС и РУП "Абхазстрой", в ближайшие дни строители приступят к выполнению работ во всех регионах республики.
Общий объем финансирования в Сухуме – 22 млн 300 тыс руб. В столице предусмотрены:
капремонт спортзала в школе №7,
капремонт улиц 4 Марта и Ласурия,
асфальтирование улиц Чехова и Квициния, двух участков Кодорского шоссе.
В Гагрском районе:
в Пицунде построят детские площадки в дошкольном учреждении "Алашара" и на территории Парка Славы, общая сумма – 2 млн 400 тыс руб;
капитальный ремонт распределительных электросетей в поселке Бзыпта – 5 млн руб;
капитальный ремонт водопроводной сети в селе Чагрипш – 1 млн 274 тыс руб;
асфальтобетонное покрытие части улиц Лакоба и Сухумского шоссе в Гагре – 8 млн руб.
В Гале отремонтируют средние школы №1 и №2 на общую сумму 8 млн 664 тыс руб.
В Гудаутском районе:
электромонтажные работы на ТП №201 и 214 в селе Дурипш, общая сумма финансирования – 6 млн 124 тыс руб;
строительство мини-стадионов в селах Аацы, Куланырхуа, Отхара, Хуап - на 21 млн 995 тыс руб;
ремонтные работы в гудаутской школе №5 - на сумму более 1 млн 800 тыс руб.
Гулрыпшский район:
капитальный ремонт набережной в селе Пшап – около 4 млн 250 тыс руб;
капитальный ремонт отдельных помещений Республиканской специализированной психиатрической больницы – более 3 млн 740 тыс руб;
строительство резервуара питьевой воды в районе Республиканского противотуберкулезного диспансера – более 7 млн руб;
бурение трех водозаборных скважин в селе Цкыбын - 1 млн 500 тыс руб;
замена электротрансформаторов – 1 млн руб;
ограждение цанбекуарской школы в селе Пшап – 2 млн 200 тыс руб;
строительство детской площадки в дошкольном учреждении "Куараса" в селе Дранда и мини-стадиона в селе Уарча – 6 млн 200 тыс руб.
В Очамчырском районе:
завершить ремонтные работы в фельдшерско-акушерском пункте села Джгярда – 2 млн 500 тыс руб;
капитальный ремонт водопроводных сетей в селе Члоу – более 13 млн руб;
строительство мини-стадионов в селах Баслаху, Пакуащ и Тхина – 16 млн 672 тыс руб;
ремонтные работы, в том числе капитальные, в общеобразовательных школах сел Баслаху, Джал, Мыку, Гуп, Кутол, Кындыг – более 23 млн 112 тыс руб.
В Сухумском районе:
электромонтажные работы на ТП №33 и №53 в селе Ачадара – 5 млн руб;
капитальный ремонт водопроводной сети в селе Эшера – 2 млн руб;
строительство мини-стадиона в селе Эшера – 5 млн руб.
В Ткуарчалском районе:
устройство подпорной стены на улице Аршба в Ткуарчале – 1 млн 500 тыс;
спортзал школы №4 – 2 млн 500 тыс;
ремонт кровли Дворца культуры имени Д. Гулиа – около 3 млн руб;
строительство двух городских детских площадок – 2 млн 600 тыс;
строительство детской площадки в поселке Акармара – 1млн 200 тыс;
капитальный ремонт моста в селе Агубедиа – 8 млн руб;
ремонтные работы в агубедийской школе №1 – 4 млн руб.
Премьер-министр поручил завершить работы до начала учебного года во всех общеобразовательных школах, в приоритете также дошкольные учреждения.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0