https://sputnik-abkhazia.ru/20230720/problemy-inklyuzivnogo-obrazovaniya-obsudili-v-sputnik-1047044061.html

Проблемы инклюзивного образования обсудили в Sputnik

Проблемы инклюзивного образования обсудили в Sputnik

В пресс-центре Sputnik Абхазия прошел круглый стол "Современные вызовы и проблемы инклюзивного образования". 20.07.2023, Sputnik Абхазия

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пресс-центр

абхазия

видео

видео из пресс-центра

пресс-центр

дети

образование

министерство образования и науки абхазии

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Участники встречи обсудили с какими проблемами сталкиваются дети с ограниченными возможностями здоровья в Абхазии и что нужно сделать для их социализации в обществе.Уполномоченный по правам ребенка, руководитель Культурно-благотворительного фонда "Ашана" Мактина Джинджолия рассказала, что проблема инклюзивного образования существуют давно, и основная цель встречи – понять на какой стадии проблемы инклюзивного образования сегодня в Абхазии.Она добавила, что проект "Искусство без границ" выявил такую проблему, что многие дети выпадают из системы образования, не владеют элементарными навыками письма и чтения. Председатель ассоциации "Инва-Содействие" Алхас Тхагушев считает, что для развития инклюзивного образования необходимо принять закон об образовании. По его словам, принятие закона об инклюзивном образовании позволит перейти от слов к делу. Нормы, которые будут прописаны в законе будут способствовать тому, чтобы школы и детские сады стали доступными для детей с ограниченными возможностями.

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