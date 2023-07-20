https://sputnik-abkhazia.ru/20230720/problemy-inklyuzivnogo-obrazovaniya-obsudili-v-sputnik-1047044061.html
Проблемы инклюзивного образования обсудили в Sputnik
Проблемы инклюзивного образования обсудили в Sputnik
В пресс-центре Sputnik Абхазия прошел круглый стол "Современные вызовы и проблемы инклюзивного образования". 20.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-20T21:00+0300
2023-07-20T21:00+0300
2023-07-20T22:27+0300
пресс-центр
абхазия
видео
видео из пресс-центра
пресс-центр
дети
образование
министерство образования и науки абхазии
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Участники встречи обсудили с какими проблемами сталкиваются дети с ограниченными возможностями здоровья в Абхазии и что нужно сделать для их социализации в обществе.Уполномоченный по правам ребенка, руководитель Культурно-благотворительного фонда "Ашана" Мактина Джинджолия рассказала, что проблема инклюзивного образования существуют давно, и основная цель встречи – понять на какой стадии проблемы инклюзивного образования сегодня в Абхазии.Она добавила, что проект "Искусство без границ" выявил такую проблему, что многие дети выпадают из системы образования, не владеют элементарными навыками письма и чтения. Председатель ассоциации "Инва-Содействие" Алхас Тхагушев считает, что для развития инклюзивного образования необходимо принять закон об образовании. По его словам, принятие закона об инклюзивном образовании позволит перейти от слов к делу. Нормы, которые будут прописаны в законе будут способствовать тому, чтобы школы и детские сады стали доступными для детей с ограниченными возможностями.
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абхазия, видео, видео из пресс-центра, пресс-центр , дети, образование, министерство образования и науки абхазии, видео
абхазия, видео, видео из пресс-центра, пресс-центр , дети, образование, министерство образования и науки абхазии, видео
Проблемы инклюзивного образования обсудили в Sputnik
21:00 20.07.2023 (обновлено: 22:27 20.07.2023)
В пресс-центре Sputnik Абхазия прошел круглый стол "Современные вызовы и проблемы инклюзивного образования".
Участники встречи обсудили с какими проблемами сталкиваются дети с ограниченными возможностями здоровья в Абхазии и что нужно сделать для их социализации в обществе.
Уполномоченный по правам ребенка, руководитель Культурно-благотворительного фонда "Ашана" Мактина Джинджолия рассказала, что проблема инклюзивного образования существуют давно, и основная цель встречи – понять на какой стадии проблемы инклюзивного образования сегодня в Абхазии.
Она добавила, что проект "Искусство без границ" выявил такую проблему, что многие дети выпадают из системы образования, не владеют элементарными навыками письма и чтения.
Председатель ассоциации "Инва-Содействие" Алхас Тхагушев считает, что для развития инклюзивного образования необходимо принять закон об образовании. По его словам, принятие закона об инклюзивном образовании позволит перейти от слов к делу. Нормы, которые будут прописаны в законе будут способствовать тому, чтобы школы и детские сады стали доступными для детей с ограниченными возможностями.