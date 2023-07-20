https://sputnik-abkhazia.ru/20230720/putin-prodlil-do-kontsa-2025-goda-spetsmery-rossii-vo-vneshney-torgovle-1047040052.html
Путин продлил до конца 2025 года спецмеры России во внешней торговле
Путин продлил до конца 2025 года спецмеры России во внешней торговле
Действие указа ранее уже продлевалось до 31 декабря 2023 года, теперь он продлен сразу на два года – до конца 2025 года. 20.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-20T14:25+0300
2023-07-20T14:25+0300
2023-07-20T14:39+0300
владимир путин
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экономика
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СУХУМ, 20 июл – Sputnik. Президент России Владимир Путин продлил сразу на два года – до конца 2025 года – специальные экономические меры по ввозу и вывозу продукции и сырья, соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.Указом от 8 марта 2022 года №100 "О применении в целях обеспечения безопасности Российской Федерации специальных экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности" были введены ограничения на внешнюю торговлю отдельными видами продукции и сырья, он стал ответом на действия недружественных стран. В том числе документ предусматривает повышение экспортных и импортных пошлин на определенные товары и сырье.Кабмин в марте 2022 года утвердил перечень товаров в части ограничения экспорта, в него вошли, в частности, технологическое, телекоммуникационное и медицинское оборудование, транспортные средства и сельхозтехника, электрическая аппаратура. Правительство уточняло, что вывоз этих товаров временно ограничен во все зарубежные страны, за исключением государств ЕАЭС, Абхазии и Южной Осетии. Эта мера необходима для обеспечения стабильности на российском рынке, указывал Кабмин.
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владимир путин, санкции, россия, экономика
владимир путин, санкции, россия, экономика
Путин продлил до конца 2025 года спецмеры России во внешней торговле
14:25 20.07.2023 (обновлено: 14:39 20.07.2023)
Действие указа ранее уже продлевалось до 31 декабря 2023 года, теперь он продлен сразу на два года – до конца 2025 года.
СУХУМ, 20 июл – Sputnik. Президент России Владимир Путин продлил сразу на два года – до конца 2025 года – специальные экономические меры по ввозу и вывозу продукции и сырья, соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
Указом от 8 марта 2022 года №100 "О применении в целях обеспечения безопасности Российской Федерации специальных экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности" были введены ограничения на внешнюю торговлю отдельными видами продукции и сырья, он стал ответом на действия недружественных стран. В том числе документ предусматривает повышение экспортных и импортных пошлин на определенные товары и сырье.
Кабмин в марте 2022 года утвердил перечень товаров в части ограничения экспорта, в него вошли, в частности, технологическое, телекоммуникационное и медицинское оборудование, транспортные средства и сельхозтехника, электрическая аппаратура. Правительство уточняло, что вывоз этих товаров временно ограничен во все зарубежные страны, за исключением государств ЕАЭС, Абхазии и Южной Осетии. Эта мера необходима для обеспечения стабильности на российском рынке, указывал Кабмин.