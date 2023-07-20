https://sputnik-abkhazia.ru/20230720/svo-rossiyskie-voyska-nastupayut-na-trekh-napravleniyakh-1047034599.html

СВО: российские войска наступают на трех направлениях

СВО: российские войска наступают на трех направлениях

Группировка российских войск в зоне СВО методично и эффективно перемалывает украинскую армию вместе с натовским вооружением. 20.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-20T08:55+0300

2023-07-20T08:55+0300

2023-07-20T10:46+0300

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Александр Хроленко, военный обозревательКонтрнаступление ВСУ явно забуксовало и необратимо превращается в отступление. США и НАТО с тревогой наблюдают приближение катастрофы "украинского проекта" и своего "миропорядка, основанного на правилах".Украинские резервы тают – из 12 "бригад прорыва" осталось шесть. Есть еще половина состава танковой бригады, а также "когнитивные операции" ГУР (то есть теракты) и тонкий ручеек натовских боеприпасов, которые в зоне СВО погоды не делают. По данным командования ВСУ, под Купянском в Харьковской области для наступления сосредоточена стотысячная группировка российских войск, включая элитные части ВДВ, более 900 танков, 555 артиллерийских систем, 370 РСЗО и армейскую авиацию. С другой стороны, под Красным Лиманом оперативная обстановка для ВСУ складывается столь же неблагоприятно. Здесь, по информации украинской стороны, находятся около 60 тысяч российских бойцов, включая ракетную бригаду с "Искандерами" и крупные артиллерийские части. Возможно, у страха глаза велики, но этими же данными оперирует Запад, а украинский главком Сухопутных войск Александр Сырский докладывает, что российские части стремятся "разгромить наши войска в районе Купянска и продолжить наступление в глубине наших боевых порядков". Минобороны РФ подтвердило продвижение "Западной" войсковой группировки на полтора километра в глубину обороны противника.В Вашингтоне больше не верят в способность ВСУ прорвать оборону Российской армии. Только за первые две недели "контрнаступления" ВСУ потеряли до 20 процентов поставленной странами НАТО бронетехники. Западные хозяева киевского режима уже не рассуждают о "поражении России на поле боя", нервно подсчитывают оставшиеся ресурсы (снаряды), признают "экзистенциальную угрозу" самому существованию Украины. И опасаются обвала "украинского фронта" – стремительного броска Вооруженных сил РФ к польской границе.На пути в Россию: Харьков, Николаев, ОдессаРоссийские "Искандеры" 16 июля поразили эшелоны с западной техникой в Харькове – уничтожены танки Leopard, БМП Bradley, БТР М113 и другое имущество ВСУ на сотни миллионов долларов. Изрядно досталось и натовским специалистам – не всех из Харькова смогли живыми эвакуировать в польский Жешув почти невероятным в условиях СВО рейсом грузового "Боинга".Группировка российских войск несколько недель ведет наступательные действия на Краснолиманском и Купянском направлениях, которые масштабом и содержанием все более напоминают операцию по освобождению Харькова. А комбинированные (массированные) удары ВС России по объектам ВСУ в Одессе и Николаеве напоминают о неизменности стратегических целей и задач СВО. Выход России из "зерновой сделки" добавил оперативной свободы Черноморскому флоту. И возвращение в обозримой перспективе трех упомянутых, исконно русских городов (регионов) в Россию – полностью отвечает интересам национальной безопасности РФ. Эти рубежи невозможно компенсировать никакими мирными договорами с заведомо недоговороспособными США и другими странами НАТО (не касаясь даже репутации киевских марионеток).Между тем, Вашингтон намерен продолжать прокси-войну с Москвой, европейские союзники США уверены в необходимости "давления на Россию". Разумеется, "борьба до последнего украинца" – это "лучшая инвестиция США". В Пентагоне считают, что украинская армия имеет все необходимое для "успешного наступления". Остается лишь найти правильную стратегию до того, как закончатся западные вооружения или мобилизационный резерв.Из списка американских "вундерваффе" не поставлены ВСУ пока лишь танки Abrams, оперативно-тактические ракеты ATACMS и истребители F-16. Глава комитета начальников штабов армии США Марк Милли вчера признал, что для достижения истребительного паритета ВСУ с ВКС России необходимы много лет и сотни миллиардов долларов. Передача киевскому режиму американских "боевых соколов" F-16 (Fighting Falcon) и "Абрамсов" выглядит все менее вероятной, а ракеты ATACMS Пентагону могут вскоре пригодиться на Тайване."Украинский проект" США заметно деградировал, хотя и огрызается еще "мясными штурмами" на Запорожском направлении и беспилотными атаками в Крыму. Стремительно растет производство российских вооружений и боевой потенциал Российской армии. Ход истории Российской от Вашингтона и его марионеток не зависит.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram

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россия, украина, сша, министерство обороны рф, аналитика