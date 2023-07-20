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Турпоток из России за границу вырос на 10-15%
Турпоток из России за границу вырос на 10-15%
В 2022 году, по данным РСТ, на отдых за рубеж через туроператоров отправились 8 миллионов человек и еще 1 миллион посетили Абхазию. 20.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-20T11:00+0300
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СУХУМ, 20 июл – Sputnik. Турпоток из России за границу в первом полугодии 2023 года вырос на 10-15%. В топе у россиян Абхазия, Турция, Казахстан, ОАЭ, Таиланд и Египет. Об этом РИА Новости рассказал президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский.По оценкам эксперта, за три месяца этого летнего сезона за рубежом отдохнет не менее 5 миллионов человек, из которых около 3 миллионов отправятся в Турцию.
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туристы, абхазия, россия, общество
туристы, абхазия, россия, общество
Турпоток из России за границу вырос на 10-15%
В 2022 году, по данным РСТ, на отдых за рубеж через туроператоров отправились 8 миллионов человек и еще 1 миллион посетили Абхазию.
СУХУМ, 20 июл – Sputnik. Турпоток из России за границу в первом полугодии 2023 года вырос на 10-15%. В топе у россиян Абхазия, Турция, Казахстан, ОАЭ, Таиланд и Египет. Об этом РИА Новости рассказал президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский.
"За первое полугодие по различным направлениям в путешествия отправились уже не менее 4 миллионов туристов (по линии туроператоров - ред.). Мы рассчитываем, что без учета Абхазии в этом году цифра выездного туризма составит около 9 миллионов туристов", – отметил Уманский.
По оценкам эксперта, за три месяца этого летнего сезона за рубежом отдохнет не менее 5 миллионов человек, из которых около 3 миллионов отправятся в Турцию.