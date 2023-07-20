https://sputnik-abkhazia.ru/20230720/turpotok-iz-rossii-za-granitsu-vyros-na-10-15-1047036778.html

Турпоток из России за границу вырос на 10-15%

Турпоток из России за границу вырос на 10-15%

В 2022 году, по данным РСТ, на отдых за рубеж через туроператоров отправились 8 миллионов человек и еще 1 миллион посетили Абхазию. 20.07.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 20 июл – Sputnik. Турпоток из России за границу в первом полугодии 2023 года вырос на 10-15%. В топе у россиян Абхазия, Турция, Казахстан, ОАЭ, Таиланд и Египет. Об этом РИА Новости рассказал президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский.По оценкам эксперта, за три месяца этого летнего сезона за рубежом отдохнет не менее 5 миллионов человек, из которых около 3 миллионов отправятся в Турцию.

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