https://sputnik-abkhazia.ru/20230720/vremya-kruiza-na-knyaze-vladimire-v-sukhum-besplatno-uvelichat-na-dva-dopolnitelnykh-dnya-1047044459.html

Время круиза на "Князе Владимире" в Сухум бесплатно увеличат на два дополнительных дня

Время круиза на "Князе Владимире" в Сухум бесплатно увеличат на два дополнительных дня

"Черноморские Круизы" сообщили о новой акции "Два незабываемых дня в Абхазии в подарок". 20.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-20T18:56+0300

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СУХУМ, 20 июл - Sputnik. Для туристов, приезжающих в Сухумский порт на "Князе Владимире", в круизах с 3 августа будет действовать акция.Теперь общее время в круизе составит семь дней. "Князь Владимир" впервые прибыл в Сухум в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса были приняты ограничительные меры – следующего круиза не было.Первый туристический рейс в этом году состоялся 30 июня.

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