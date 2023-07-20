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Время круиза на "Князе Владимире" в Сухум бесплатно увеличат на два дополнительных дня
Время круиза на "Князе Владимире" в Сухум бесплатно увеличат на два дополнительных дня
"Черноморские Круизы" сообщили о новой акции "Два незабываемых дня в Абхазии в подарок". 20.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-20T18:56+0300
2023-07-20T18:56+0300
2023-07-20T18:56+0300
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СУХУМ, 20 июл - Sputnik. Для туристов, приезжающих в Сухумский порт на "Князе Владимире", в круизах с 3 августа будет действовать акция.Теперь общее время в круизе составит семь дней. "Князь Владимир" впервые прибыл в Сухум в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса были приняты ограничительные меры – следующего круиза не было.Первый туристический рейс в этом году состоялся 30 июня.
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черное море, отдых в абхазии, абхазия, сочи
черное море, отдых в абхазии, абхазия, сочи
Время круиза на "Князе Владимире" в Сухум бесплатно увеличат на два дополнительных дня
"Черноморские Круизы" сообщили о новой акции "Два незабываемых дня в Абхазии в подарок".
СУХУМ, 20 июл - Sputnik. Для туристов, приезжающих в Сухумский порт на "Князе Владимире", в круизах с 3 августа будет действовать акция.
Продолжительность круиза бесплатно увеличивается на два дополнительных дня отдыха с проживанием и трехразовым питанием.
Теперь общее время в круизе составит семь дней.
"Князь Владимир" впервые прибыл в Сухум в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса были приняты ограничительные меры – следующего круиза не было.
Первый туристический рейс в этом году состоялся 30 июня.