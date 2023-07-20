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Вся жизнь-сцена: Наталия Папаскири и ее главные роли
Вся жизнь-сцена: Наталия Папаскири и ее главные роли
Заслуженная артистка Абхазии, актриса РУСДРАМа, известная по ролям Апполинарии Антоновны в "Красавце мужчине", Анны в "Маме", госпожи Пернель в "Тартюфе"... 20.07.2023, Sputnik Абхазия
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В младших классах Наталия мечтала быть египтологом, но в старших решила отдать все накопленные марки, карты подруге и податься в драмкружок при Доме пионеров, а потом и поступать в театральный.В МХАТ поступить не удалось, но через год Наталия поступила в театральное училище Днепропетровска, пройдя большой кастинг – 75 человек на одно место.Учеба в театральном давалась нелегко, круглосуточные занятия, репетиции до ночи, тексты, индивидуальная подготовка. По окончании учебы юная актриса сразу попала в Абхазию – дипломный спектакль днепропетровских актеров посмотрели режиссеры абхазского ТЮЗа Михаил Мархолия и Иван Царгуш и пригласили их к себе.Первой большой ролью Наталии стала вредная сестра в "Аленьком цветочке". В 1991 году ТЮЗ был преобразован в Государственный Русский театр драмы. Наталия покидать родной театр не стала, вместе с директором Ниной Балаевой они набрали труппу из местных ребят и стали обучать их сценическому мастерству, сама актриса долго время преподавала сценическую речь.По словам актрисы, она не ассоциирует себя с определенным жанром, ей нравится играть как драматические, так и комедийные роли. Сейчас она задействована в девяти постановках РУСДРАМа и утверждает, что такой объем и темп работы ее более чем устраивает, ведь много лет у нее был "актерский голод". Свой день рождения Наталия Папаскири встретит на сцене родного театра.
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фото , мультимедиа, абхазия, фото
фото , мультимедиа, абхазия, фото

Вся жизнь-сцена: Наталия Папаскири и ее главные роли

14:20 20.07.2023 (обновлено: 14:26 21.07.2023)
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Заслуженная артистка Абхазии, актриса РУСДРАМа, известная по ролям Апполинарии Антоновны в "Красавце мужчине", Анны в "Маме", госпожи Пернель в "Тартюфе", Наталия Папаскири 21 июля празднует день рождения.
В младших классах Наталия мечтала быть египтологом, но в старших решила отдать все накопленные марки, карты подруге и податься в драмкружок при Доме пионеров, а потом и поступать в театральный.
В МХАТ поступить не удалось, но через год Наталия поступила в театральное училище Днепропетровска, пройдя большой кастинг – 75 человек на одно место.
Учеба в театральном давалась нелегко, круглосуточные занятия, репетиции до ночи, тексты, индивидуальная подготовка. По окончании учебы юная актриса сразу попала в Абхазию – дипломный спектакль днепропетровских актеров посмотрели режиссеры абхазского ТЮЗа Михаил Мархолия и Иван Царгуш и пригласили их к себе.
Первой большой ролью Наталии стала вредная сестра в "Аленьком цветочке". В 1991 году ТЮЗ был преобразован в Государственный Русский театр драмы. Наталия покидать родной театр не стала, вместе с директором Ниной Балаевой они набрали труппу из местных ребят и стали обучать их сценическому мастерству, сама актриса долго время преподавала сценическую речь.
По словам актрисы, она не ассоциирует себя с определенным жанром, ей нравится играть как драматические, так и комедийные роли. Сейчас она задействована в девяти постановках РУСДРАМа и утверждает, что такой объем и темп работы ее более чем устраивает, ведь много лет у нее был "актерский голод". Свой день рождения Наталия Папаскири встретит на сцене родного театра.
© Sputnik / Марианна Кубрава

Заслуженная артистка Абхазии Наталия Папаскири празднует 65-летний юбилей.

Заслуженная артистка Абхазии Наталия Папаскири празднует 65-летний юбилей. - Sputnik Абхазия
1/8
© Sputnik / Марианна Кубрава

Заслуженная артистка Абхазии Наталия Папаскири празднует 65-летний юбилей.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Актриса РУСДРАМа известна зрителям по ролям в "Примадоннах", "Маме", "Тартюфе", "Красавце мужчине".

Актриса РУСДРАМа известна зрителям по ролям в &quot;Примадоннах&quot;, &quot;Маме&quot;, &quot;Тартюфе&quot;, &quot;Красавце мужчине&quot;. - Sputnik Абхазия
2/8
© Sputnik / Томас Тхайцук

Актриса РУСДРАМа известна зрителям по ролям в "Примадоннах", "Маме", "Тартюфе", "Красавце мужчине".

© Sputnik / Томас Тхайцук

Наталия окончила Днепропетровское театральное училище, после которого переехала в Абхазию и стала работать в Театре юного зрителя

Наталия окончила Днепропетровское театральное училище, после которого переехала в Абхазию и стала работать в Театре юного зрителя - Sputnik Абхазия
3/8
© Sputnik / Томас Тхайцук

Наталия окончила Днепропетровское театральное училище, после которого переехала в Абхазию и стала работать в Театре юного зрителя

© Sputnik / Марианна Кубрава

В театр Наталия влюбилась еще в школьные годы, когда променяла увлечение историей Египта на драматический кружок.

В театр Наталия влюбилась еще в школьные годы, когда променяла увлечение историей Египта на драматический кружок. - Sputnik Абхазия
4/8
© Sputnik / Марианна Кубрава

В театр Наталия влюбилась еще в школьные годы, когда променяла увлечение историей Египта на драматический кружок.

© Foto / РУСДРАМ

Артистка пробовалась в МХАТ, но из-за недостаточной подготовки поступить не смогла. Тем не менее в Днепропетровске училище ей удалось пройти кастинг, на одно место претендовали 75 абитуриентов.

Артистка пробовалась в МХАТ, но из-за недостаточной подготовки поступить не смогла. Тем не менее в Днепропетровске училище ей удалось пройти кастинг, на одно место претендовали 75 абитуриентов. - Sputnik Абхазия
5/8
© Foto / РУСДРАМ

Артистка пробовалась в МХАТ, но из-за недостаточной подготовки поступить не смогла. Тем не менее в Днепропетровске училище ей удалось пройти кастинг, на одно место претендовали 75 абитуриентов.

© Sputnik / Томас Тхайцук

По словам актрисы, она не ассоциирует себя с определенным жанром, ей нравится играть как драматические, так и комедийные роли.

По словам актрисы, она не ассоциирует себя с определенным жанром, ей нравится играть как драматические, так и комедийные роли. - Sputnik Абхазия
6/8
© Sputnik / Томас Тхайцук

По словам актрисы, она не ассоциирует себя с определенным жанром, ей нравится играть как драматические, так и комедийные роли.

© Foto / РУСДРАМ

"Не могу сказать, что у меня есть любимая роль, они все мои любимые, я над всеми долго работала", – говорит Наталия.

&quot;Не могу сказать, что у меня есть любимая роль, они все мои любимые, я над всеми долго работала&quot;, – говорит Наталия. - Sputnik Абхазия
7/8
© Foto / РУСДРАМ

"Не могу сказать, что у меня есть любимая роль, они все мои любимые, я над всеми долго работала", – говорит Наталия.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Свой день рождения актриса встретит на сцене. Всю неделю РУСДРАМ будет показывать спектакли с ее участием.

Свой день рождения актриса встретит на сцене. Всю неделю РУСДРАМ будет показывать спектакли с ее участием. - Sputnik Абхазия
8/8
© Sputnik / Томас Тхайцук

Свой день рождения актриса встретит на сцене. Всю неделю РУСДРАМ будет показывать спектакли с ее участием.

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