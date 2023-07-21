Абхазия и Никарагуа подписали Программу мероприятий на 2023 год
11:35 21.07.2023 (обновлено: 11:47 21.07.2023)
© Foto / Медиацентр МИД АбхазииАбхазия и Никарагуа подписали Программу мероприятий на 2023 год
© Foto / Медиацентр МИД Абхазии
Делегация Абхазии прибыла в Никарагуа 18 июля для участия в праздновании 44-й годовщины триумфа Сандинистской Революции в Никарагуа.
СУХУМ, 21 июл – Sputnik. Абхазия и Никарагуа подписали Программу мероприятий на 2023 год.
Документ предполагает сотрудничество в областях:
культуры,
спорта,
образования,
молодежной политики.
Программу подписали первый вице-премьер Абхазии Беслан Джопуа и министр иностранных дел Никарагуа Денис Монкада Колиндрес.
© Foto / Медиацентр МИД АбхазииВ Министерстве иностранных дел Республики Никарагуа состоялось подписание Программы мероприятий на 2023 год между Правительством Республики Абхазия и Правительством Республики Никарагуа
В Министерстве иностранных дел Республики Никарагуа состоялось подписание Программы мероприятий на 2023 год между Правительством Республики Абхазия и Правительством Республики Никарагуа
© Foto / Медиацентр МИД Абхазии
Члены абхазской делегации – первый вице-премьер Беслан Джопуа, замминистра иностранных дел Ираклий Тужба – дали интервью местным СМИ. Они рассказали о действующем двустороннем сотрудничестве и перспективах дальнейшего взаимодействия между Абхазией и Никарагуа.