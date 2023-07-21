https://sputnik-abkhazia.ru/20230721/abkhaziya-i-nikaragua-podpisali-programmu-meropriyatiy-na-2023-god-1047050251.html

Абхазия и Никарагуа подписали Программу мероприятий на 2023 год

Абхазия и Никарагуа подписали Программу мероприятий на 2023 год

Делегация Абхазии прибыла в Никарагуа 18 июля для участия в праздновании 44-й годовщины триумфа Сандинистской Революции в Никарагуа. 21.07.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 21 июл – Sputnik. Абхазия и Никарагуа подписали Программу мероприятий на 2023 год.Документ предполагает сотрудничество в областях:Программу подписали первый вице-премьер Абхазии Беслан Джопуа и министр иностранных дел Никарагуа Денис Монкада Колиндрес. Члены абхазской делегации – первый вице-премьер Беслан Джопуа, замминистра иностранных дел Ираклий Тужба – дали интервью местным СМИ. Они рассказали о действующем двустороннем сотрудничестве и перспективах дальнейшего взаимодействия между Абхазией и Никарагуа.

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