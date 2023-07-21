https://sputnik-abkhazia.ru/20230721/abkhazskie-zhurnalisty-prinyali-uchastie-v-master-klassakh-sputnikpro-v-moskve--1047061216.html

Абхазские журналисты приняли участие в мастер-классах SputnikPro в Москве

Абхазские журналисты приняли участие в мастер-классах SputnikPro в Москве

Третья серия мастер-классов "SputnikPro на Зубовском" проходила с 17 по 21 июля в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". 21.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-21T18:30+0300

2023-07-21T18:30+0300

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СУХУМ, 21 июл - Sputnik. Журналисты агентства "Апсныпресс" приняли участие в третьей серии мастер-классов "SputnikPro на Зубовском" в Москве, в рамках которых они узнали о том, как использовать новые технологии в журналистике.Журналистам рассказали, как взаимодействовать со своими читателями через современные платформы, при этом говоря на доступном, понятном людям языке.Участники узнали о методах привлекательного оформления готовых материалов с помощью цепляющих заголовков, сгенерированных картинок, самодельных эмодзи и смайлов. Акцент был сделан на необходимости адаптации материалов под каждую из соцсетей. В рамках мастер-классов также прошли лекции по применению в журналистике виртуальной реальности (VR) и нейросетей."О нейросетях я имел представление в общих чертах. Здесь же я увидел, как с ними работают специалисты. Чувствуется личная вовлеченность в мировую практику. Надеюсь, что у меня получится использовать знания, которые я здесь получил", – сказал Аслан Зантария.Корреспондент агентства "Апсныпресс" Лана Цвижба в беседе с корреспондентом Sputnik призналась, что ранее слышала о нейросетях, но не знала, что их можно использовать в журналистике."Искусственный интеллект редактирует, выдает новые заголовки, делает рерайт, посты для соцсетей", – поделилась она.Кроме того, гости получили возможность познакомиться и обменяться опытом между собой, рассказать о политической ситуации в их странах, об особенностях местной журналистики. Они увидели готовые решения и интересные идеи для воплощения их в жизнь у себя на родине. В мастер-классах также участвовали журналисты и общественные деятели из Молдовы, Южной Осетии, Армении, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана.

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